Grande successo per il torneo di scacchi di Barcellona, la vittoria è andata al filippino Vuelben

Ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissato il torneo di scacchi di livello nazionale organizzato dall’asd Barcellona Scacchi, l’associazione costituita l’anno scorso e presieduta da Francesco Zangla con l’obiettivo di rilanciare il movimento degli scacchi sempre molto attivo nella città del Longano.

A distanza di 28 anni dall’ultimo torneo federale organizzato a Barcellona, i responsabile dell’associazione possono essere soddisfatti del successo della manifestazione, organizzato anche in una fase d’emergenza per la pandemia, ma con una partecipazione importante e di qualità che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti già programmati dell’asd Barcellona Scacchi. Ad arricchire l’evento c’è stata la collaborazione con le associazioni culturali Filicusarte, che ha decorato la sala da gioco con quadri e disegni ispirati al tema degli scacchi, e Fumettomania, che ha allestito una mostra di fumetti su Perlasca.

Per la cronaca la vittoria è andata al talento filippino Virgilio VUELBAN che ha ottenuto cinque vittorie nei cinque turni previsti dal torneo. Alle sue spalle si piazzati Gaetano MILONE e Federico GIAMMONA, con quattro vittorie su cinque partite disputate. Di seguito la classifica con i primi dieci posti.