Basket, l’Orsa Barcellona lotta ma non riesce a frenare la corsa della Mastria Catanzaro (89-71)

La trasferta calabrese sul campo della Mastria Catanzaro dell’ex giallorosso Giacomo Sereni era proibitiva per il valore dell’avversario. L’Orsa Barcellona, nonostante la netta sconfitta, ha comunque lottato su ogni pallone. Per i ragazzi di coach Pippo Biondo saranno altre la sfide da vincere per conquistare la migliore posizione possibile nella griglia dei playout, che ormai sembrano invitabili a quattro partite dalla fine della fase ad orologio.

Nel prossimo turno i giallorossi saranno impegnati in casa contro la vice capolista School Basket Messina, in una sfida nettamente sbilanciata nel pronostico verso la formazione allenata da coach Pippo Sidoti, che lotterà fino alla fine per la promozione in serie B.

Vis Reggio Calabria – Orlandina Lab 98-47 Fortitudo Messina – Svincolati Milazzo 82-95 Castanea – Green Basket Palermo 80-85 Nuova Pallacanestro Messina – Cus Catania 83-44 Mastria Catanzaro – Orsa Barcellona 89-71 Basket School Messina – Gela 92-69 Dierre Reggio Calabria – Gravina 72-92