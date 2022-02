Barcellona, l’IC Foscolo ha ospitato l’incontro del progetto “La Polizia va a scuola”

La palestra-auditorium della scuola secondaria di primo grado “Foscolo” ha ospitato stamattina un incontro con i rappresentanti del Commissariato di Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto, il vicequestore Antonio Rugolo e l’ispettore Stefano Cianciolo, previsto nell’ambito del progetto #lapoliziavaascuola promosso dalla Polizia di Stato e dall’Ufficio Scolastico Provinciale.

Si è trattato di un momento di confronto con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine realizzato nell’ambito delle attività formative di educazione alla legalità e di prevenzione del cyberbullismo per i giovani coordinati dai docenti referenti prof. Michaela Munafò e prof. Giuseppe Alessandro Sciotto. I ragazzi hanno potuto ascoltare con interesse i relatori sulla grave problematica delle minacce in rete e prendere consapevolezza degli errori di approccio ai social network.

Il Vicequestore Rugolo, dirigente del Commissariato di Barcellona, ha ribadito l’invito a non restare in silenzio davanti a situazioni di cyberbullismo vissute o di cui si è a conoscenza, sottolineando i possibili rischi che una condotta pericolosa può provocare. Alla conclusione dell’incontro la Dirigente Scolastica Felicia Maria Oliveri, ha ricordato l’importanza della problematica discussa e sottolineato come l’incontro, programmato proprio nel febbraio 2020 e annullato a causa dell’aggravarsi della situazione pandemica, è stato volutamente organizzato in presenza nonostante le contingenti difficoltà per la necessità di rispettare rigidamente le norme di sicurezza. “Per tutti i ragazzi e per la scuola intera – ha ricordato – è questo un forte segnale di ripartenza e di ritorno, seppur lento, alla normalità”.