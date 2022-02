La Filicusarte rinnova il consiglio direttivo: confermata la presidente Caterina Barresi

L’assemblea generale dei soci dell’Associazione “FilicusArte” ha proceduto alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Per il biennio 2022/2024 il sodalizio sarà guidato dai riconfermati presidente Caterina Barresi e vicepresidente Giuseppe Giunta, dalla segretaria Elisa La Rosa, dalla vicesegretaria Rina Bono, e dai consiglieri Rocco Amato, Angela Maggio, Amgela Impalà, Vita Pollino e Francesco Caizzone.

La presidente Caterina Barresi ha espresso parole di ringraziamento e soddisfazione per la sua rielezione, per i traguardi raggiunti nel corso del primo biennio di presidenza, per l’incremento degli iscritti e per la folta rappresentanza femminile nel consiglio direttivo, ben 6 su 9 componenti, a dimostrazione che le donne hanno raggiunto un ruolo di prim’ordine nella partecipazione paritaria alle cariche elettive.

Il vicepresidente Giuseppe Giunta, tra l’altro uno dei soci fondatori del sodalizio insieme al consigliere Rocco Amato, ha ricordato la figura carismatica del primo presidente Carmelo Coppolino Billè e i tanti traguardi raggiunti nei dieci anni di attività svolti in tutto l’hinterland. Parole di elogio sono state espresse per il lavoro svolto dalla segretaria Elisa La Rosa, importante pedina nell’organigramma del sodalizio. L’auspicio è che il nuovo consiglio direttivo possa raggiungere altri traguardi sempre più prestigiosi.