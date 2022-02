Calcio Eccellenza, oggi l’Igea in campo contro il Real Siracusa per proseguire la corsa verso il primo posto

Il campionato di Eccellenza siciliana per una giornata torna ad una pseudo normalità, senza squadre dovrà rispettare il turno di riposo. Nel calendario infatti era programmato il match tra Aci Sant’Antonio e Leonzio, che in momenti diversi hanno rinunciato al campionato. Saranno in campo così tutte le formazioni impegnate nella corsa verso il primato che vale il passaggio diretto in serie D.

L’Igea sarà impegnata sul campo del Real Siracusa Belvedere, squadra che all’andata strappò un pareggio al D’Alcontres che potrebbe diventare decisivo nel bilancio della stagione. I ragazzi del tecnico Giuseppe Alizzi affronteranno la gara con la determinazione di voler proseguire la striscia vincente che li ha portato al primo posto provvisorio, condizionato dalla gara da recuperare del Ragusa, proprio con la seconda formazione aretusea il prossimo 2 marzo. La Jonica, che segue ad un punto la capolista Igea, viaggerà alla volta di Acicatena per una sfida che la compagine allenata dal barcellonese Michele Campo proverà a vincere per conservare la scia della battistrada. Più agevole è certamente l’impegno del Ragusa, che dove aver vinto il derby con il Siracusa, ospita il fanalino di coda Atletico Catania, per una goleada già annunciata.

PROGRAMMA DELLA 21^ GIORNATA

Città Di Taormina Virtus Ispica 2020 AciCatena Calcio 1973 Jonica F.C. Città Di Viagrande Santa Croce Nebros Città Di Siracusa Ragusa Calcio Atletico Catania Real Siracusa Belvedere Igea 1946 Sport Club Palazzolo Carlentini Calcio

