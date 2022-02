Basket, l’Orsa Barcellona è impegnata oggi nella difficile trasferta di Catanzaro

L’Orsa Barcellona, dopo la sconfitta interna contro la Dierre Reggio Calabria, affronta oggi alle 18 il secondo impegno della fase ad orologio del torneo di Serie C Gold.

I ragazzi di coach Pippo Biondo recuperano Babacar e Bangu, che hanno scontato le due giornate di squalifiche post derby, ed affrontano una delle migliori formazioni del girone bianco, la Mastria Catanzaro, che ha conteso fino all’ultima giornata al Basket School Messina il primato nella prima fase del torneo. Bucci e compagni proveranno l’impresa, consapevoli dell’obiettivo della società di arrivare alla salvezza.

Nei due anticipi del giornata, la Vis Reggio Calabria non ha avuto problemi contro l’Orlandina Lab (98-47), così come gli Svincolati Milazzo hanno superato in trasferta la Fortitudo Messina (82-95).