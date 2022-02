Oliveri riparte a fine aprile con lo street food, il primo grande evento dopo il blocco per il covid

Il piccolo paese tirrenico, alla pendici del promontorio del Tindari, programma la ripartenza, dopo la limitazione degli eventi per pandemia, con la tre giorni dedicata allo Streetfood dal 29 Aprile al 1 Maggio.

È quasi tutto pronto, mancano solo i dettagli, per la manifestazione voluta fortemente dall’amministrazione Iarrera, dove si prevede una grande affluenza e partecipazione.

La manifestazione sarà l’occasione per mangiare del buon cibo e assistere a numerosi spettacoli musicali. Il vice sindaco Salvatore Bertino e l’assessore al turismo e Spettacolo Francesco Scardino sono a lavoro per la buona riuscita dell’evento, garantendo che sarà un’esperienza da non perdere.