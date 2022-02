Niente stipendi e condizioni precarie, la lettera delle operatrici ASACOM

Non ricevono gli stipendi da quando ha ripreso il servizio, lo scorso 11 novembre, devono provvedere a proprie spese all’acquisto dei dispositivi di sicurezza anti-covid, non hanno interlocutori e non ricevono risposte. Queste, le condizioni di forte precariato che costringono le operatrici ASACOM a ribellarsi. Riceviamo e pubblichiamo la loro lettera:

“Ritardo del servizio dovuto, come sempre, alla nota disorganizzazione di gestione. Con esso inizia anche la questione relativa agli ‘stipendi’, poiché giunti alla fine del mese di Febbraio non si sa che fine abbiano fatto. Usiamo il virgolettato perché non si può chiamare stipendio un importo che, in molti casi, non raggiunge neanche le centinaia di euro. Del resto non si può neanche chiamare lavoro un servizio

che prevede 5 ore settimanali qualora il bambino risultasse presente, altrimenti, neanche quelle. Un

servizio che impone degli orari che, diciamolo chiaramente, è solo un contentino. Ma, in tempo di

crisi, anche quelle poche centinaia di euro sembrano essere utili. Data la critica situazione pandemica ancora in corso dobbiamo provvedere a nostre spese perfino a comprare quei dispositivi di sicurezza imposti per legge come mascherine ffp2, igienizzanti e guanti poiché non ci vengono forniti. Siamo sempre stati trattati come lavoratori di serie C, senza diritti, senza tutele, con continue

richieste di sacrificio. Nonostante le condizioni precarie in cui riversiamo da anni ci siamo sempre

impegnate a far bene il nostro lavoro, attività fondamentale per bambini e ragazzi disabili che hanno

la possibilità, grazie al nostro aiuto, di interagire con i coetanei e abbattere quel muro che li

condanna ad una solitudine invisibile agli occhi della moltitudine. Il nostro lavoro è una piccola

luce in fondo al tunnel per le tante famiglie che combattono ogni giorno contro mostri molto più

grandi di loro. Oggi, ci duole dirlo, quella luce in fondo al tunnel serve a noi e vogliamo sapere, com’è giusto che sia, che fine abbiano fatto i nostri stipendi. Perchè ci viene detto che bisogna aspettare il comune se siamo assunti da una cooperativa? Perché lo scorso anno con un’altra cooperativa questo problema non si presentava e la retribuzione avveniva regolare? E perché bisogna avere paura di battersi per i propri diritti? Già, paura! Perché parte delle assistenti rimangono inermi di fronte a questa critica

situazione, accettando qualsiasi condizione a testa bassa. Siamo stanchi delle parole e delle continue prese in giro da parte di tutti che giocano a darsi le colpe e trovare giustificazioni piuttosto che cercare soluzioni concrete. Con tale situazione è inconcepibile andare a lavoro solo per svolgere un servizio utile a tutti tranne ai disabili e alle operatrici.”

Il ruolo dell’ASACOM, acronimo di Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione, è fondamentale nel supporto di alunni con disabilità psicofisiche o con disturbi dello spettro autistico. La lettera è stata sottoscritta dalle operatrici del distretto D28, il cui comune capofila è Barcellona Pozzo di Gotto.

*foto di repertorio