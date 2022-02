L’on. Calderone sulle concessioni balneari: “Siano tutelate le Pmi. Chiederò un incontro anche al Ministro competente” 

Il capogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Tommaso Calderone, interviene nella vicende del rinnovo delle concessione per i lidi balneari, dopo la decisione del Governo sulle modalità di assegnazione.

“Il recente provvedimento del Consiglio dei Ministri – afferma – rischia di mettere in ginocchio migliaia di concessionari. Chi ha una concessione, dopo la gara – se non aggiudicatario – sarà costretto ad abbandonare un lido dove magari ha fatto ingenti investimenti. Entro sei mesi dovranno essere emessi i relativi decreti attuativi. Bisogna intervenire sul contenuto dei decreti per tutelare le micro, piccole e medie imprese. Stiamo studiando le proposte da offrire a un tavolo tecnico. Verificheremo se vi sono spazi legislativi. Oggi ho studiato a lungo la questione, anche grazie a interlocuzioni con l’assessore regionale al ramo, on. Toto Cordaro, il quale è sul pezzo, a tutela dei concessionari. Inoltre, ho coinvolto l’on. Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia alla Camera, la quale mi ha comunicato che domani sarà anche presentata una mozione parlamentare al Governo nazionale, per sostenere i concessionari. Insieme infine abbiamo deciso di chiedere un incontro con il Ministro competente a cui portare le nostre proposte”.