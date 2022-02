Continuano le indagini dopo l’incidente in cui è rimasto vittima lo chef Alessio Terranova, domani i funerali

La tragica notizia è balzata alla cronaca nazionale e regionale per aver coinvolto lo chef Alessio Terranova, noto come ‘lo Chef di Casa Sanremo’, dove solo lo scorso 5 febbraio, ultima serata del Festival, aveva pubblicato sul proprio profilo facebook una foto, dando l’arrivederci al prossimo anno.

Lo scorso 12 febbraio, un incidente stradale sulla SS113 ha causato la morte del 37enne.

L’uomo viaggiava a bordo di una Bmw bianca che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guardrail sul ponte della statale 113, al confine tra Oliveri e Falcone. Un altro passeggero dell’auto, un 33enne, è rimasto ferito ed ha ricevuto le cure all’ospedale Fogliani di Milazzo

Il rito funebre si celebrerà domani 18 febbraio alle ore 15.00 nella Chiesa di San Giovanni Battista in Falcone.

Nel frattempo, continuano le indagini da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Patti, guidata da Angelo Cavallo, per approfondire la dinamica dell’incidente stradale in cui ha perso la vita il giovane di Falcone Alessio Terranova.

Su disposizione del Pubblico Ministero, Alice Parialò, nella giornata di oggi è stato conferito incarico al medico legale, Daniela Sapienza, che sta effettuando in queste ore l’esame autoptico presso la camera mortuaria dell’Ospedale di Patti.

I Carabinieri della Stazione di Falcone, comandati dal Luogotenente Angelo Floramo, hanno eseguito un decreto di sequestro – emesso dal sostituto Procuratore della Repubblica di Patti, Alice Parialò – di una seconda autovettura.

Il mezzo, la notte del sinistro, era guidato da una persona che risulta formalmente iscritta nel registro degli indagati, ed è difesa dall’Avv. Giuseppe Ciminata che sta prendendo parte agli accertamenti tecnici che si stanno compiendo.

Le indagini approfondite servono a stabilire la dinamica e la causa dell’evento mortale in cui è rimasto coinvolto Alessio Terranova.