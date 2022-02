Sarà inaugurato nella scuola D’Alcontres il progetto Green Generation

Il cortile esterno della scuola secondaria di primo grado D’Alcontres ospiterà venerdì 18 febbraio 2022 alle 9 la cerimonia di inaugurazione del progetto Green Generation. Il progetto è stato presentato alla cittadinanza alla presenza dell’Amministrazione Comunale nel mese di dicembre 2019 e da allora ha preso avvio con le limitazioni causate dalla pandemia e dall’applicazione dei rigidi protocolli anticontagio che in questi anni non hanno consentito l’attuazione di alcune importanti azioni pensate e previste nel decalogo green.

Il progetto rappresenta per l’Istituto Comprensivo D’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto una scelta di cambiamento di stile, un motto di vita, un intervento congiunto e condiviso di educazione e sostenibilità ambientale con obiettivi a breve e a lungo termine. La finalità è quella di promuovere buone pratiche affinchè esse si trasformino in stili di vita ed in ciascuno diventi matura la necessità e la indispensabilità di ridurre, riutilizzare, riciclare, risparmiare energia e conservare le risorse. La scuola deve essere un laboratorio permanente di apprendimento e di competenze per affrontare e risolvere i gravi problemi dello sviluppo sostenibile del nostro Pianeta ed un trampolino di lancio di nuove idee per un cambiamento del panorama energetico.

La cerimonia sarà introdotta dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Italia e dal referente di progetto prof. Giuseppe Perdichizzi e si svolgerà alla presenza del docente Carmelo Ceraolo presidente di Legambiente sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, dell’arch. Antonia Teatino responsabile della comunicazione Dusty e del dott. Giovanni D’Angelo direttore territoriale Dusty. Sarà l’occasione ideale per inaugurare le rastrelliere portabici donate da Legambiente per favorire l’azione 5 – Bike to school – del decalogo green generation, un ringraziamento sarà rivolto oltre che a Carmelo Ceraolo per la sensibilità e l’attenzione che ha saputo e voluto rivolgere alla iniziativa progettuale, anche ai rappresentanti della Dusty che sposando l’iniziativa della scuola le hanno fatto dono di una targa a parete e dell’impianto di irrigazione dell’area verde del giardino di cui con impegno e dedizione si prendono cura i ragazzi coordinati dal referente di progetto prof. Perdichizzi Giuseppe. In occasione della cerimonia si esibiranno gli alunni del coro scolastico guidati dalla prof.ssa maestra Salvina Miano e l’ensemble di chitarre diretto dal prof. Maestro Sergio Bertolami.

Siamo certi che l’educazione rappresenta il miglior veicolo per favorire la trasformazione della società, oggi viviamo una epoca di emergenza dichiarata sotto il profilo dei danni ambientali, il nostro pianeta è in grave sofferenza, la sfida è urgente e non ci consente di perdere ulteriore tempo. Gli alunni di oggi sono i protagonisti indiscussi del cambiamento di rotta è sulla loro responsabilità e consapevolezza culturale che dobbiamo investire se vogliamo raggiungere, insieme al resto del pianeta, gli obiettivi dell’Agenda 2030.