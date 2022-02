Merì, sopralluogo nelle case popolari dei tecnici e del presidente dello Iacp Messina

Il Presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari, Giovanni Mazzù, accompagnato dai tecnici dello stesso Istituto, ha effettuato un sopralluogo presso gli edifici di edilizia agevolata presenti nel comune di Merì.

Ad accompagnare la delegazione c’erano il vicesindaco Nino Siracusa e l’Assessore Carmelo Arcoraci che hanno sollecitato il sopralluogo anche grazie all’interlocuzione del Deputato Regionale Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia all’Ars.

Per le case popolari di Via Brigadiere Nania, interamente di proprietà IACP, è stato perfezionato il bando per la ristrutturazione attraverso il Super Bonus 110% e saranno effettuati lavori di sistemazione della rete fognaria, con un nuovo sistema di illuminazione esterna. Per le case di Via dottor Borghese saranno condotti lavori di sistemazione alla rete fognaria.

“La nostra visita odierna – ha dichiarato Giovanni Mazzù, Presidente IACP – testimonia gli ottimi rapporti con l’Amministrazione Comunale di Merì e il nostro impegno per il territorio. Riteniamo che la vicinanza ai cittadini vada dimostrata con i fatti e con l’impegno. Sotto la guida di questi punti cardine siamo pronti a venire incontro alle istanze dei cittadini che risiedono negli alloggi IACP”.