Terme Vigliatore, una nuova automobile in dotazione alla Polizia Municipale

Il sindaco di Terme Vigliatore, Bartolo Cipriano, con una semplice e sobria cerimonia, ha consegnato da Orazio Milone, comandante della Polizia Municipale, una nuova Fiat Panda ibrida ben accessoriata e dotata di allarme, lampeggiante e strisce dimostrative.

Questo nuovo mezzo completa il parco macchine dei vigili del comune tirrenico e dà la possibilità agli stessi di essere messi in condizioni di rispondere in tempi rapidi alle chiamate ed esigenze di tutta la cittadinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale, d’intesa con il sindaco Bartolo Cipriano, stanno proseguendo l’attività di controllo in tema di violazioni nel conferimento della raccolta differenziata. Su segnalazione di Legambiente del Longano e degli ispettori ambientali, sono stati ispezionati i sacchi abbandonati all’ingresso del torrente Patrì, nelle saie comunali e nelle strade interpoderali adiacenti alll’autostrada e sotto i cavalcavia della stessa, ma anche alla foce del torrente Mazzarrà. In questo modo il corpo dei vigili del comune ha individuato quattro cittadini ai quali sono state comminate contravvenzioni, già notificati, dell’importo minimo di euro 600. L’attenzione dell’amministrazione comunale è stata rivolta anche ai controlli dei limiti di velocità sulle strade comunali e, dopo molti anni, è stato ripristinato il servizio autovelox, che ha permesso di elevare in due giorni ben 50 contravvenzioni per infrazione al limite della velocità.