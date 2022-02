Ponte di Calderà, i residenti di via Spinesante preoccupati per l’eccessiva velocità delle auto in transito

I residenti del tratto di via Spinesante, compreso tra il nuovo ponte sul Longano a Calderà ed il lungomare Simone Neri, hanno contattato la redazione di 24live per segnalare la loro preoccupazione legata all’eccessiva velocità con cui sfrecciano le automobili.

“Chiediamo un maggior controllo sulla viabilità nella zona perchè dobbiamo fermare gli automobilisti che percorrono ad alta velocità la via Spinesante dopo aver attraversato il ponte in direzione Palermo, incuranti delle auto parcheggiate o delle persone che possono uscire di casa. Non vogliamo attendere il primo incidente per poi intervenire”.