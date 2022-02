Due studentesse dell’I.C. Capuana vincitrici del concorso “L’albero dei desideri”

Il 14 febbraio 2022, si è svolta presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina la premiazione del concorso “L’Albero dei Desideri” #NataleinSicurezza a cura della Polizia di Stato,organizzato grazie anche al contributo del Comune di Messina, della locale Confesercenti e dell’Ente Teatro. Durante le feste natalizie è stato chiesto agli studenti di Messina e provincia di scrivere una letterina ed esprimere un desiderio che rispondesse alla semplice domanda “Cosa desideri dalla polizia di Stato per un mondo più sicuro ? ”. Tutte le letterine, custodite in un’urna trasparente posta sotto l’albero di Natale della Questura, sono state poi valutate da una commissione che ne ha decretato i vincitori. Lo scopo del concorso è stato quello di coinvolgere i giovani in un percorso di cultura della legalità e della sicurezza.

E’ stata una mattinata intensa e ricca di emozioni. Gli studenti, accompagnati dai genitori e dagli insegnanti, si sono ritrovati alle 11,00 al Teatro Vittorio Emanuele . Per l’Istituto Comprensivo Capuana siamo state premiate io per la scuola secondaria di I grado “Verga” e, Diana Catalfamo, una bambina della scuola primaria. Nella mia lettera ho chiesto una maggiore attenzione alla sicurezza in rete e di applicare pene severe a chi si serve del computer per ingannare i bambini o a chi usa le loro immagini e video per scopi disonesti.

Lo spettacolo è stato condotto da Salvo La Rosa con la divertente partecipazione di Max Giusti che con le sue battute ha animato l’evento. Erano presenti molte autorità: il sindaco di Messina, Cateno de Luca, il questore Gennaro Capoluongo, il vescovo di Messina, Sua Eccellenza Monsignore Cesare Di Pietro e molte altre autorità politiche e militari.

Nello spettacolo si è più volte esibito il coro e l’orchestra del liceo “Emilio Ainis” di Messina che ha molto emozionato il pubblico soprattutto quando ha suonato l’Inno Nazionale, infatti tutti ci siamo alzati, abbiamo cantato insieme e abbiamo applaudito alla fine.

Erano presenti anche le medaglie Olimpiche “Fiamme Oro” Antonio Pizzolato e Maria Centracchio, bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 rispettivamente nel sollevamento pesi e nel judo, e Mirco Scarantino, tre volte campione europeo di sollevamento pesi.

La premiazione dei vincitori del concorso è avvenuta in tre momenti differenti. Per primi sono saliti sul palco i ragazzi che hanno vinto una merenda al bar “Irrera”, pasticceria molto famosa a Messina. Poi i ragazzi che hanno vinto un pomeriggio al centro commerciale “Tremestieri” e infine coloro che hanno vinto un biglietto insieme ad un accompagnatore per il teatro Vittorio Emanuele insieme ed io ho ricevuto questo premio. Per tutti noi premiati, però, il trofeo più bello è stato aver ricevuto il cappello della Polizia di Stato.

Nina Pirri

Classe IIB

Scuola secondaria di I grado “ Verga “