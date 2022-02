Due alunni dell’IC Balotta tra i premiati nel concorso “L’albero dei desideri” della Polizia di Stato.  

Importante riconoscimento per l’I.C. Balotta che il 14 febbraio ha visto due suoi alunni, Gabriele Giunta della VA di Pozzo Perla e Adrian Zaraj della IVB di Piazza Verga, tra i premiati del concorso ‘L’albero dei desideri” a cura della Polizia di Stato.

Il progetto ha coinvolto gli alunni di tutti gli istituti scolastici della provincia ai quali è stato chiesto di esprimere un “desiderio” alla Polizia di Stato per un mondo più sicuro.

La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il teatro Vittorio Emanuele di Messina alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Grande l’attenzione riservata dagli organizzatori a tutti i ragazzi, in particolar modo a quelli con bisogni speciali protagonisti per un giorno in un evento così importante.

L’evento di premiazione è stato condotto da Salvo La Rosa con la partecipazione di Max Giusti e di tre atleti olimpionici delle “Fiamme Oro” Antonino Pizzolato (bronzo nel sollevamento pesi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021), Maria Centracchio (bronzo nel judo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021), Mirco Scarantino (tre volte campione europeo di sollevamento pesi), che amorevolmente si sono intrattenuti con i ragazzi presenti senza lesinare foto ed autografi. Un plauso ad iniziative come questa che avvicinano i ragazzi alle forze dell’ordine e offrono agli istituti scolastici importanti occasioni di riflessione su tematiche sociali di grande rilievo.