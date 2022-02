Barcellona, dopo 28 anni, torna ad ospitare un torneo di scacchi

Barcellona Pozzo di Gotto, dopo 28 anni, torna ad ospitare un torneo di scacchi, organizzato dall’associazione ASD Barcellona Scacchi.

La galleria civica “Seme d’Arancia” (ex stazione), dal 18 al 20 Febbraio, sarà la sede del 2° torneo Week-End Barcellona “Seme d’Arancia”. La manifestazione vedrà ai nastri di partenza giocatori provenienti da diverse regioni d’Italia, che si sfideranno sulle 64 caselle della scacchiera per contendersi il ricco montepremi in palio. A dirigere la competizione sarà l’Arbitro Nazionale Francesco Lupo.

Durante l’evento sarà possibile visitare una mostra di pittura a tema scacchistico curata dall’Associazione Culturale “FilicusArte” di Milazzo, che ha creato per l’occasione una serie di dipinti inediti ed originali. Sarà inoltre possibile visitare una mostra espositiva del fumetto realizzata dall’ APS Fumettomania Factory, associazione culturale che da oltre 30 anni è impegnata, con i suoi progetti, nei saloni del fumetto di tutta Italia.