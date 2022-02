Si è conclusa con successo la mostra al Villino Liberty “Il passato è nel presente”

Sabato 12 febbraio, si è conclusa con successo l’esperienza dei Musei Cassata, Epicentro e Jalari con GALLERIA PROgetto CITTA’ al MUT di via Roma con una inaspettata serata di convivialità culturale, largamente partecipata, alla presenza del Sindaco Pinuccio Calabrò, dell’Assessore alla Cultura Viviana Dottore, del Procuratore Franco Cassata, del genio creativo Salvatore Pietrini e di numerosi artisti per GALLERIA PROgetto CITTA’.

È toccato all’architetto Rosario Andrea Cristelli fare gli onori di casa, nella doppia veste di promotore/curatore della settimana espositiva e di Direttore del Museo Epicentro. Una piacevolissima seduta conclusiva dal taglio informale che ha visto un positivo confronto sulla cultura locale nel salotto urbano Liberty del Museo Urbano Temporaneo, grazie alla perseveranza di Bernardo Dell’Aglio, Presidente del Network delle Associazioni Culturali della città che ha fortemente voluto costruire il progetto che si protrarrà fino alla prossima primavera, con l’avvicendamento di altre realtà culturali locali e territoriali.

Gli ospiti sono stati guidati e intrattenuti oltre che da Cristelli anche dall’avv. Ferdinando Grosso e dalla dott.ssa Vera Pietrini che hanno tratteggiato il valore dell’esposizione e la necessità di fare rete a favore del territorio e della città, più che mai in questo momento storico. Si è parlato di storie documentate sulle riviste del passato, dei reperti che testimoniano la Memoria viva; di radici identitarie, dell’antico mestiere dello “spiritaro” che reggeva l’economia locale, delle origini dei tre Musei con i relativi fondatori, della memoria di Mariano Pietrini e del valore di Nino Abbate, ideatore del Museo Epicentro, assente per motivi personali.

All’unisono si è confermato il valore strategico di questa esposizione, che per la prima volta ha visto unito il patrimonio culturale museificato presente in città che può e deve essere uno strumento di promozione per il nostro territorio.

Infine, l’architetto Andrea Cristelli ha dichiarato:

“Sono veramente orgoglioso di essere riuscito, per la prima volta, a dare una visione unitaria dell’offerta museale in città; una visione già istituzionalizzata qualche anno fa con il mio contributo, con il Percorso del Contemporaneo, in ambito regionale, della città del Longano che, da anni promuovo anche nelle scuole con GALLERIA PROgetto CITTA’ che si occupa per Statuto prevalentemente di promozione del patrimonio culturale. Spero vivamente che questa occasione del MUT sia stata una opportunità in più per prendere coscienza delle potenzialità culturali e quindi turistiche ed economiche della nostra martoriata Città che merita un immediato auspicato riscatto culturale, economico e sociale”.

*Foto in evidenza a cura di Marcello Crinò, che ringraziamo.