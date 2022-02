Calcio Eccellenza, l’Igea non sbaglia a Palazzolo e guarda al turno infrasettimanale contro l’Acicatena

Due gol di Voinea e Assenzio nel primo tempo decidono al gara tra la capolista Igea ed il Palazzolo, in un torneo di Eccellenza che rischia con il passare delle settimane di perdere il suo interesse.

Le rinunce dell’Aci Sant’Antonio e della Leonzio, insieme alla situazione ormai compromessa dell’Atletico Catania, ultimo a -2 in classifica, hanno di fatto chiuso il discorso legato alla tre retrocessioni. Sono rimaste praticamente solo sette squadra a lottare per un obiettivo, che è quello dei playoff, con Igea e Ragusa, insieme alla Jonica, che si confronteranno per il primo posto e quindi per la promozione diretta in serie D. La classifica che leggiamo dopo la 19^ giornata è comunque condizionata dalla partite non disputate per il Covid e dai riposi imposti dalle rinuncia di Leonzio ed Aci Sant’Antonio, soprattutto in testa dove il Ragusa ha due partite in meno rispetto ad Igea e Jonica. Gli iblei hanno infatti osservato un turno di riposo ieri perchè in calendario era previsto il confronto con la Leonzio e poi devono recuperare la gara rinviata contro il Real Siracusa Belvedere.

In questo contesto così incerto, sotto il profilo delle regolarità del torneo, l’Igea torna già in campo mercoledì 16 per il turno infrasettimanale contro l’Acicatena. Un’altra sfida da vincere per non perdere punti in vista degli scontri diretti in programma con il Ragusa il 13 marzo e contro la Jonica il 10 aprile, alla penultima giornata. Lo scontro diretto tra Ragusa e Jonica è invece il 20 marzo.

I risultati di ieri 13 febbraio

Città Di Taormina Atletico Catania 8-0 Città Di Viagrande Jonica F.C. 0-2 Nebros Carlentini Calcio 1-1 Santa Croce Città Di Siracusa 0-0 Sport Club Palazzolo Igea 1946 0-2 AciCatena Calcio 1973 Virtus Ispica 2020 rinviata

Riposa: Real Siracusa Belvedere e Ragusa

Igea 1946 42 17 13 3 1 44 7 37 Jonica F.C. 41 17 13 2 2 35 10 25 Ragusa Calcio 39 15 12 3 0 33 11 22 Carlentini Calcio 29 17 8 5 4 30 15 15 Città Di Taormina 26 16 7 5 4 30 16 14 Città Di Siracusa 25 16 6 7 3 25 12 13 Nebros 24 17 7 3 7 32 24 8 Sport Club Palazzolo 19 16 5 4 7 24 24 0 AciCatena Calcio 1973 18 15 5 3 7 19 16 3 Virtus Ispica 2020 (-1) 15 16 5 1 10 14 33 -19 Real Siracusa Belvedere 14 13 3 5 5 23 17 6 Santa Croce 11 17 2 5 10 12 29 -17 Città Di Viagrande 8 16 2 2 12 14 34 -20 Atletico Catania (-2) -2 16 0 0 16 2 89 -87

Prossimo turno (Mercoledì 16 febbraio)

Carlentini Calcio Città Di Viagrande Città Di Siracusa Ragusa Calcio Igea 1946 AciCatena Calcio 1973 Jonica F.C. Sport Club Palazzolo Santa Croce Nebros Virtus Ispica 2020 Real Siracusa Belvedere

Riposa: Atletico Catania e Città Di Taormina