Basket serie C Gold. l’Orsa Barcellona frena in casa con la Dierre RC: tutti i risultati della giornata

L’Orsa Barcellona non riesce a vincere il match contro la Dierre Reggio Calabria nella prima giornata della fase ad orologio della serie C Gold. Sono state importanti non tanto le assenze per squalifica di Babacar e Bangu, ma soprattutto la poca reattività e cattiveria messa in campo dai ragazzi guidati in panchina da coach Peppe Pirri, per l’assenza forzata del tecnico Pippo Biondo, fermato da Covid.

Sono stati troppi i secondi tiri nella stessa azione concessi agli avversari, che hanno giocato una partita accorta, ma allo stesso modo è mancata in alcuni momenti della partita la lucidità di gestire con pazienza il possesso in attacco, con la solita voglia di forzare le conclusioni dalla distanza che in questa circostanza ha pagato davvero poro. La sconfitta è arrivata inevitabile e già domenica prossima sul difficile campo del Catanzaro gli orsacchiotti dovranno cambiare atteggiamento, provando l’impresa di una vittoria esterna che sarebbe fondamentale per continuare a sperare nell’ottavo posto e quindi nella salvezza anticipare senza passare dalla lotteria dei playout.

Gravina Castanea 74 – 62 Orlandina Lab Mastria Catanzaro 78 – 114 Cus Catania Basket School Messina 58 – 87 Orsa Barcellona Dierre Reggio Calabria 66 – 73 Svincolati Milazzo Vis Reggio Calabria 100 – 77 Green Basket Palermo Nuova Pallacanestro Messina 76 – 60 Gela Fortitudo Messina 88 – 57

Squadra G. V. P. Canestri Diff Pti Green Basket Palermo 1 1 0 76 16 24 Basket School Messina 1 1 0 87 29 20 Svincolati Milazzo 1 1 0 100 23 20 Gravina 1 1 0 74 12 18 Gela 1 1 0 88 31 16 Mastria Catanzaro 1 1 0 114 36 16 Nuova Pallacanestro Messina 1 0 1 60 -16 14 Vis Reggio Calabria 1 0 1 77 -23 14 Castanea 1 0 1 62 -12 12 Orsa Barcellona 1 0 1 66 -7 10 Dierre Reggio Calabria 1 1 0 73 7 8 Fortitudo Messina 1 0 1 57 -31 6 Cus Catania 1 0 1 58 -29 4 Orlandina Lab 1 0 1 78 -36 0

Le prime otto ai playoff, le ultime sei ai playout

foto Marco Barresi