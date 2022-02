Barcellona, bandita la 13^ edizione del Premio Rotary Club: il tema sarà “Il valore delle differenze”

Il Rotary club di Barcellona Pozzo di Gotto ha bandito la 13^ edizione del premio che sarà diviso in due sezioni.

La sezione A è riservata agli studenti che frequentano le scuole medie superiori (che operano nel territorio del Club), che, singoli o in gruppo, dovranno realizzare un elaborato, artistico, digitale o multimediale sul seguente tema “Il valore delle differenze, per una società di inclusione, per una crescita pacifica”.

Il percorso interessato rappresenta una delle aree di intervento del Rotary, “Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti”. L’obiettivo è quello di superare i pregiudizi, le intolleranze, e fare crescere la cultura dell’inclusione, dell’integrazione, della valorizzazione delle differenti culture e tradizioni, delle differenti eccellenze.

I partecipanti possono allegare agli elaborati ricerche storico-culturali-scientifiche al fine di raggiungere l’obiettivo proposto dal tema e raccogliere materiale fotografico e multimediale. Sono graditi i cortometraggi e gli elaborati adatti ai social, ma anche opere artistiche plastico-figurative.

Gli elaborati relativi alla Sezione A, da presentare al concorso, dovranno essere realizzati e consegnati entro, e non oltre, il 10 marzo 2022 presso la Segreteria della scuola di appartenenza. La partecipazione al concorso è gratuita e la proclamazione dei vincitori e la consegna del “Premio Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto” avrà luogo in Barcellona Pozzo di Gotto il giorno 25 marzo 2022 prezzo la sala del Parco Maggiore La Rosa. Per il primo classificato è previsto un premio di 400 euro e per il secondo una di 200 euro, mentre a tutti i partecipanti sarà consegnata la segnalazioni e le menzioni di merito.

E’ inoltre prevista una Sezione B del premio, con la consegna di una targa ricordo ai cittadini o a gruppi di cittadini residenti nel territorio del Club (per origine o per elezione) e prescelti dal Comitato organizzatore, che con la loro professione o attività si siano distinti nel campo delle lettere, delle scienze, delle arti, della tecnica o del lavoro, dello sport o in qualsiasi altro campo della vita sociale, onorando con il loro operato il nostro territorio e la nostra Terra di Sicilia in Italia e nel mondo.