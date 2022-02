Barcellona, si è spento nella notte a 101 anni Basilio Genovese, sopravvissuto ai campi nazisti

La lunga ed intensa vita di Basilio Genovese, uno dei pochissimi soldati italiani riuscito a sopravvivere allo sterminio dei campi di concentramento nazisti, si è conclusa a 101 anni circondata dall’affetto dei suoi cari. I funerali si terranno domani lunedì 14 febbraio alle 15 nella chiesa di Santa Venera.

La redazione di 24live si unisce al dolore dei familiari e oggi ripropone l’intervista rilasciata nel 2018 alla giornalista Flaviana Gullì, in cui ha raccontato con grande lucidità la sua storia, sottolineando come nei momenti più bui vissuti nei lager nazisti abbia trovato la forza di resistere nella fede incrollabile in Dio, che non l’ha mai abbandonato.