Falcone in lutto per la prematura scomparsa dello chef Alessio Terranova, vittima di un incidente stradale

Un dolore profondo ha colpito la comunità di Falcone. La morte prematura dello chef Alessio Terranova, vittima stanotte di un incidente stradale autonomo sul ponte del torrente Licona, ha sconvolto il risveglio dei suoi concittadini, che lo avevano apprezzato per i suoi successi, ultimo in ordine di tempo come chef a Casa Sanremo nel corso della settimana del festival canoro.

La Bwm su cui viaggiava in compagnia di un altro ragazzo per cause in fase di accertamento ha centrato il muro della struttura sostenente il ponte della strada statale 113, che collega Falcone con Oliveri. A causa dell’impatto devastante per lo chef di Falcone non c’è stato praticamente nulla da fare. E’ deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale Barone Romeo di Patti per i traumi riportati nell’incidente. Il passeggero, un ragazzo di Oliveri, è stato ricoverato al Policlinico di Messina. Il giovane non è in pericolo di vita, ma sarà sottoposto ad un intervento maxillo facciale.