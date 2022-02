Barcellona, pubblicato il bando per il nuovo servizio di raccolta rifiuti: il 22 marzo l’inizio dell’analisi delle offerte

L’assessore comunale all’ambiente Paolo Pino ha annunciato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l’assegnazione del nuovo servizio d’igiene ambientale nella città del Longano.

Le società o le associazioni d’impresa del settore interessate a partecipare alla selezione potranno presentare le loro offerte entro il prossimo 16 marzo. Dal 22 marzo 2022 la commissione di gara dell’Urega inizierà la valutazione delle proposte presentate per un appalto di importo di circa 41 milioni di euro per cinque anni. Restano incerti i tempi di aggiudicazione provvisoria del servizio, a cui seguiranno le verifiche previste dai protocolli anticorruzione, preliminari all’aggiudicazione definitiva. Si dovranno poi attendere i tempi di pubblicazione dell’esito della gara, almeno 52 giorni, prima della sottoscrizione del contratto. Non sono da escludere poi i ricorsi delle partecipanti al bando, che spesso dilatano i tempi di avvio dei servizi. Il nuovo servizio, con un bruciolo di ottimismo, potrebbe quindi iniziare entro la fine del 2022.

L’assessore Pino nella conferenza stampa ha ribadito alcuni dettagli del bando, come la conferma degli attuali livelli occupazionali e il potenziamento del servizio nella zona balneare durante il periodo estivo. Sono stati trattati altri temi legati al servizio di igiene ambientale, a partire dall’annoso problema dell’abbandono dei rifiuti per le vie delle città. L’assessore ha espresso la sua soddisfazione per l’aumento della percentuale di differenziata, passato dal 28 per cento del 2020 al 39 per cento del 2021: “E’ un punto di partenza del lavoro svolto in questi anni, con il supporto della Polizia municipale, che ha garantito nell’ultimo periodo un incremento dei controlli tali da scoraggiare i comportamenti scorretti da parte dei cittadini. C’è ancora tanto da lavorare e la sospensione delle isole ecologiche sarà fondamentale per incrementare questa percentuale”.

