Villino Liberty, sabato 12 finissage della mostra “Il passato è nel presente”

Un percorso di storia, etnografia e arte contemporanea” a cura di Galleria PROgetto CITTA’ con Museo Epicentro, Parco Museo Jalari e Museo Cassata…serata conclusiva con ospiti

Il Villino Liberty di via Roma in questi giorni sede del MUT, Museo Urbano Temporaneo, un progetto a cura del Network delle Associazioni culturali del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto che anche nella sua seconda settimana di attività ha registrato una partecipazione attiva anche con la mostra dal titolo

Un obiettivo raggiunto grazie al gioco di squadra che ha visto come collante del gruppo l’architetto Rosario Andrea Cristelli in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Culturale Gallria PROgetto Città ma fondamentale anche il ruolo del Presidente dell’associazione culturale Genius loci Bernardo dell’Aglio. Per la prima volta nella città del Longano è stata presentata pubblicamente la visione culturale unitaria dei tre Musei cittadini: il Museo Cassata, il Museo Epicentro e il Parco Museo Jalari.

Domani sabato 12 febbraio a partire dalle ore 17,30 un finissage ricco di ospiti animerà il Villino Liberty alla presenza dell’Assessore alla Cultura Avv. Viviana Dottore, con Salvatore Pietrini ideatore del Parco Museo Jalari che racconterà “La riscoperta delle nostre radici”, titolo dell’allestimento in mostra, attraverso pannelli fotografici e piccole istallazioni di quadri ed oggetti rappresentativi delle botteghe etnografiche, parlando del suo sogno divenuto realtà, ma anche del desiderio, oggi più che mai sentito, quasi una necessità, di riappropriarci delle nostre radici attraverso la consapevolezza del valore inestimabile di quello che uno degli autori, Mariano Pietrini, suo fratello definiva “il patrimonio del bello”. Per il Museo Cassata sarà Presente Il Procuratore della Repubblica Dott. Franco Cassata che, tratteggerà le origini della collezione museale e le peculiarità del Museo Cassata con le sue collezioni, raccontando nello specifico la storia degli oggetti in mostra. Per Galleria PROgetto CITTA’ saranno presenti oltre al Rappresentante Legale Architetto Cristelli che tratteggerà il valore complementare della diversità, saranno presenti alcuni degli artisti in mostra: Antonello Alagna, Patrizia Donato, Matteo Dragà e Giovanni Gargano, che racconteranno l’origine linguistica delle loro opere che in questa settimana hanno fatto da quinta ai reperti storici del passato mettendo in scena quell’ibridazione concettuale tra passato e presente.

L’idea è stata quella di mettere in mostra una visione complementare dell’offerta museale nella città di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinata da Galleria PROgetto CITTA’ che invita, a partire dalle memorie del passato, alla promozione del “Percorso del Contemporaneo” in città, già istituzionalizzato con Decreto dell’Assessorato Regionale alla Cultura e Identità Siciliana.

Piena soddisfazione da parte di Bernardo dell’Aglio, Andrea Cristelli, Ferdinando Grosso e Vera Pietrini che con fatica sono riusciti a raccontare come “IL PASSATO” sia “NEL PRESENTE” e viceversa attraverso un percorso di storia, etnografia e arte contemporanea a cura del Museo Cassata, Museo Epicentro e Parco Museo Jalari di Barcellona Pozzo di Gotto con Galleria PROgetto CITTA’.

Si ricorda che saranno applicate le linee guida prescritte nella normativa aggiornata anti-Covid di cui al d.l. 24 dicembre 2021, n. 221 e d.l. 26 novembre 2021, n. 172. Nello specifico l’entrata e l’uscita saranno differenziati e verranno evidenziati da un cartello affisso. Gli ambienti espositivi del Villino Liberty saranno accessibili fino ad un massimo di 30 persone alla volta, in modo da evitare gli assembramenti, e saranno indicati dei percorsi, mantenendo la distanza di sicurezza pari a 1,00 m. Per l’accesso sarà obbligatorio l’uso della mascherina ed a visitatori con età maggiore di anni 12 sarà richiesto la certificazione verde covid-19/green pass base, rafforzato e/o booster.