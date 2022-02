L’Igea 1946 domenica in campo a Palazzolo con una freccia in più: ufficializzato Ousman Sowe

L’Igea 1946 ha ufficializzato oggi l’ingaggio dell’esterno d’attacco, Ousman Sowe, classe 2000, in uscita dalla Leonzio, che ha formalmente rinunciato alla partecipazione al campionato di Eccellenza non presentandosi nelle ultime due partite consecutive.

Il giocatore si era già aggregato martedì alla squadra del tecnico Beppe Alizzi e e sarà a disposizione dell’entourage igeano già per la trasferta di domenica a Palazzolo. Sowe è nato calcisticamente nel settore giovanile dell’Atletico Messina ed ha anche militato nella Jonica e nella Virtus Ispica prima di iniziare questo torneo proprio a Lentini. “Non appena ho ricevuta la chiamata della dirigenza del Presidente Barresi – sottolinea Ousman Sowe – non ho esitato neppure un secondo ad accettare l’offerta dell’Igea, che peraltro avevo già affrontato da avversario nel girone d’andata. Darò il mio contributo per questa maglia nella lotta per il primato”.

Il presidente Stefano Barresi chiarisce la scelta di puntare su Sowe: “E’ un ragazzo giovane, classe 2000, su cui avevamo chiesto informazione in estate. Adesso si sono create le condizioni per portarlo a Barcellona e non ci abbiamo pensato due volte, a prescindere dalla situazione legata alla temporanea assenza di Antonio Isgrò, fuori città per motivi di lavoro. Si tratta di un giocatore su cui vogliamo puntare anche per il futuro e siamo certi ci potrà dare un importante contributo”. Il patron giallorosso commenta poi la strana situazione che si è creata nel girone B di Eccellenza: “Dopo la rinuncia dell’Aci Sant’Antonio è arrivata anche quella della Leonzio, che rischia di condizionare la regolarità del campionato. Nel duello per il primato con il Ragusa non cambia nulla, avendo entrambe vinto il match dell’andata, ma altre formazioni hanno beneficiato della situazione, recuperando qualche punto. Se poi sia aggiunge la difficoltà dell’Atletico Catania, che sta completando il torneo con la consapevolezza di salvare il titolo, con le retrocessione, credo che il rischio è che tra qualche settimane alcune formazioni, con la salvezza in tasca e senza la possibilità di poter puntare ad un posto nei playoff, potrebbe scende in campo senza la necessaria determinazione. Mi auguro che non accada tutto ciò e la regolarità del torneo venga garantita”.