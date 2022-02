Basket, nel week-end scatta la fase ad orologio: l’Orsa Barcellona domenica in casa contro la Dierre Reggio C.

Inizia domenica 13 febbraio la fase ad orologio del campionato di serie C gold che vedrà impegnata l’Orsa Barcellona, che affronta la seconda parte della stagione con l’obiettivo di provare a risalire la classifica. L’ottavo posto consentirebbe infatti di centrare la qualificazione ai playoff, ma soprattutto eviterebbe la lotteria dei playout.

Si comincia con la sfida casalinga contro la Dierre Reggio Calabria che ha concluso la prima parte del campionato all’ultimo posto nel girone bianco. Sarà un test importante per i ragazzi di coach Pippo Biondo, che dovrà far fronte ancora all’assenza degli squalificati Babacar e Bangu, per verificare la differenza di valori tra i due gironi bianco e azzurro.

Di seguito riportiamo il calendario dell’Orsa Barcellona, con le sei gare della fase ad orologio.

Orsa Barcellona Dierre Reggio C. 13 feb Mastria Catanzaro Orsa Barcellona 20 feb Orsa Barcellona Basket School Messina 27 feb NP Messina Orsa Barcellona 06 mar Orsa Barcellona Fortitudo Messina 13 mar Vis Reggio C. Orsa Barcellona 20 mar

Ecco la classifica con cui riparte il campionato