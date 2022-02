L’amministrazione comunale di Barcellona ricorda il dramma delle Foibe

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò, ha diffuso una nota in occasione della Giornata del Ricorso e del dramma delle Foibe.

La ricorrenza è stata istituita con la legge n. 92 del 30 Marzo 2004 in quanto il 10 Febbraio 1947 furono firmati i trattati di pace a Parigi che assegnarono alla Jugoslavia l’Istria, Quarnaro, Zara e parte del territorio del Friuli Venezia Giulia.

“La violenza che si scatenò contro molti cittadini, colpevoli solamente di essere italiani – scrive il primo cittadino – fu talmente feroce che in migliaia dovettero abbandonare tutto: la casa, i beni, il lavoro, per fuggire dalla furia dell’occupazione slavo-comunista. In quegli anni a cavallo del 1945, almeno diecimila persone furono torturate e uccise dai partigiani jugoslavi, i miliziani di Tito, capo politico della Jugoslavia dalla fine della seconda guerra mondiale sino alla sua morte. Tanti nostri connazionali furono uccisi nel modo più barbaro, gettati – spesso ancora vivi – nelle spaccature naturali del terreno tipiche delle montagne del Carso: le Foibe. Anche questa è una tragedia nazionale che tutti dobbiamo ricordare, per noi stessi e per coloro che verranno”.