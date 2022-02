Barcellona, la lunga trafila per l’assegnazione di un pediatra di libera scelta

Alcuni genitori di bambini in età pediatrica hanno segnalato alla redazione di 24live le difficoltà nel poter scegliere il pediatra di libera scelta per i loro figli.

Secondo quanto riferito da alcuni di loro, il pensionamento di alcuni pediatri che assistevano molti bambini non sarebbe stato compensato dall’assegnazione di nuovi medici nella città di Barcellona, creando un accumulo di richieste di assegnazione ancora inevase.

“Da oltre un mese il mio bambino di 10 mesi – riferisce una giovane mamma – dopo il pensionamento del precedente pediatra, è rimasto senza un nuovo professionista a cui essere affidato in un momento così delicato della sua crescita. La richiesta, con l’indicazione di una pediatra disponibile al momento della presentazione dell’istanza, inviata per pec all’ufficio del distretto di Barcellona, non ha ancora ricevuto alcun riscontro. Abbiamo provato a rivolgerci direttamente al Pta del Cutroni Zodda, ma per evitare lunghe file all’esterno della struttura si dovrebbe prenotare, presentandosi alle 7 del mattino, perchè già dopo 9 in molti casi l’ufficio anagrafe sanitaria ha già raggiunto il numero massimo di prenotazioni previste per la giornata, limitate dalla pandemia. Per una mamma che allatta come me è difficile uscire di casa a quell’ora. Noi, insieme ad altri genitori, abbiamo voluto affidare questa segnalazione al vostro giornale per sollevare un problema organizzativo che andrebbe affrontato e risolto una volta per tutte, garantendo la giusta trasparenza nell’assegnazione dei medici e dei pediatri. Se si parla di pediatra di libera scelta, sarebbe giusto garantire proprio una libera scelta ai pazienti, senza imporre di fatto l’assegnazione di un medico diverso da quello desiderato. Suggeriamo, quindi, di creare e gestire una lista d’attesa sulla base delle richieste per ciascun medico o pediatra, per poter dare a tutti l’opportunità di affidarsi ad un medico di cui ci si fida”.

La redazione resta a disposizione per eventuali chiarimenti da parte degli uffici preposti.