Barcellona, al Palalberti un incontro di formazione sui bandi del settore florovivaistico

Il Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto, nel pieno rispetto delle norme covid, ospiterà domani mattina un incontro di formazione sui progetti integrati di filiera in adesione ai recenti bandi Pif pubblicati dall’Assessorato agricoltura per il settore florovivaistico.

Il presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Messina considera questo incontro fondamentale per divulgare le linee dettate dal bando per la formazione di gruppi in associazionismo che possano accedere ai bandi in un’ottica di sviluppo di filiera condivisa.

Questo il programma dell’incontro

11:00 Saluti introduttivi e presentazione obiettivi Salvatore Messina (Presidente ODAF Messina)

11:10 Saluti istituzionali Piero Lo Nigro (Presidente FODAF Sicilia)

11:20 Caratterizzazione delle aziende Florovivaistiche del territorio Iuculano Antonino (Dirigente responsabile I.A. di Messina)

11: 45 Linee attuative ed obiettivi del P.I.F. Tommaso Fontana (Assistenza Tecnica PSR)

12:30 Dibattito ed animazione

13: 00 Conclusioni Dario Cartabellotta (Dir. Gen. Dip. dell’Agricoltura)