Terme Vigliatore, il sindaco Cipriano incontra gli imprenditori dell’associazione antiracket Fonte di Libertà

L’Hotel “Il Gabbiano” di Terme Vigliatore ha ospitato un incontro tra il Sindaco del Comune di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano e l’Associazione Antiracket e Antiusura Fonte di Libertà alla presenza di tutti gli imprenditori associati, presieduta da Benedetto Gianlombardo.

E’ stata così l’occasione per uno scambio di idee e prospettive sui percorsi da intraprendere per il futuro della comunità termense, attraverso anche i suggerimenti degli imprenditori soci di Fonte di Libertà, che ormai da dieci anni conducono questo fondamentale volontariato ispirandosi agli scopi ed obiettivi fondativi, tra i quali c’è il contribuito ad un miglioramento del territorio, sia dal punto di vista sociale, sia da quello dello sviluppo economico.

Tra i primi temi affrontati ci sono stati gli interventi per la tutela dell’assesto idrogeologico dell’area da cui si è generata la frana e di bonifica per tutte le zone colpite dall’alluvione dell’agosto 2020, che ha causato ingenti danni a diverse famiglie, come anche a decine di imprenditori. Sulla questione dei risarcimenti per i danneggiati, nelle more degli stanziamenti regionali e/o governativi, Fonte di Libertà ha proposto uno sgravio totale dei tributi Comunali maturati in tutto il 2020 per quelle imprese e famiglie, che hanno subito danni importanti e certificati.

Sul fronte del turismo, si è acceso un focus sulle sorti delle centro termale attualmente chiuso poiché in vendita giudiziaria, per effetto del fallimento della società proprietaria. L’auspicio di Fonte di Libertà è che il polo del termalismo non chiuda definitivamente, ma che si riavvii, ritenendola fondamentale per un rilancio del territorio comunale e dei servizi pubblici e commerciali che lo comprendono, che abbia una visione di insieme con gli altri Comuni del comprensorio.

Diversi imprenditori soci di Fonte di Libertà hanno inoltre sottolineato l’importanza di collegare le politiche volte al turismo con quelle dedicate al comparto florovivaistico, ritenendoli settori economici complementari per l’attrazione di presenze turistiche da tutto il Mondo. Terme Vigliatore da più di trent’anni è un eccellenza nella produzione di piante ornamentali con frutti di agrumi ed olive, è un comparto che va ulteriormente regolamentato ed al contempo l’Amministrazione Comunale deve meglio e di più svolgere attività di stimolo ed indirizzo, affinché la mole di fatturato che questo settore strategico genera dia un ritorno più tangibile al territorio da diversi punti di vista, a partire da quello occupazionale fino al potenziale sviluppo economico derivante dalla nascita di nuove attività economiche di servizi e forniture a supporto proprio del florovivaismo.

Il Sindaco Bartolo Cipriano ha ascoltato ed ha accolto tutte le proposte, dichiarando di volerle inserire nella sua agenda per una possibile attuazione, dopo un attenta verifica sulla fattibilità tecnica rispetto ad alcune. Ha dichiarato inoltre che sul tema della prevenzione alluvionale, sono già in previsione e quasi pronti per l’inizio lavori due progetti per l’ammontare di 2,5 milioni di Euro. Ha dichiarato inoltre di essere impegnato sulle sorti del polo termale e che comunque condivide l’analisi posta durante la riunione, auspicando un costante confronto con Fonte di Libertà per avere suggerimenti e progetti utili allo sviluppo del paese.

“La Giunta che guido – ha dichiarato Cipriano – è aperta e ben lieta di collaborare con Fonte di Libertà, auspicabilmente con costanza e ciclicità e non solo in momenti sporadici, che le proposte e le idee di questo primo incontro possano ripetersi e che questa associazione diventi quella cabina di studio e analisi, che anche se non costituita formalmente, possa nei fatti elaborare idee, progetti e atti di indirizzo che sarebbero per Noi fondamentali. Ringrazio tutti i Soci di Fonte di Libertà per l’attività svolta in questi 10 anni, nata dopo l’impulso delle denunce contro il racket presentate nel 2011 da diversi Soci fondatori, dalla prima del Presidente Gianlombardo che ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione Comunale. Denunce che di fatto hanno dato l’avvio anche ad altre inchieste antimafia molto importanti che hanno determinato la quasi liberazione del territorio, rispetto agli effetti opprimenti delle attività illecite del crimine organizzato. Bisogna rimanere vigili, bisogna che Fonte di Libertà rimanga attiva e svolga il suo fondamentale ruolo, ma oggi il clima è cambiato, si sta meglio degli anni scorsi”.

“Siamo ben lieti di poter dare un contributo in termini di proposta ed idee per il nostro Comune – ha ribadito Benedetto Gianlombardo, Presidente di Fonte di Libertà – e ritengo che gli imprenditori Soci di Fonte di Libertà hanno un forte attaccamento a Terme Vigliatore. Amiamo questa cittadina, dove vivono con le nostre famiglie, dove investiamo costantemente in attività d’impresa e ormai da dieci anni dedichiamo tempo, risorse ed energie al fine di aiutare ed assistere le vittime del racket e l’usura, favorendo e sostenendo le denunce anche e soprattutto a Terme Vigliatore. Con questa attività senza alcun dubbio si è combattuto e fortemente deabilitato la forza ed il radicamento delle cosche mafiose locali in favore di una ritrovata libertà d’impresa e rilancio del territorio.”

A margine dell’incontro Fonte di Libertà ha donato al Comune di Terme Vigliatore 10 transenne, personalizzate con il nome ed il logo dell’Associazione, al fine di garantire la presenza di uno strumento di prevenzione per la sicurezza stradale e per la viabilità urbana in concomitanza di eventi con maggiore flusso di persone. “Il nostro – conclude Gianlombardo – è un auspicio, perchè si possano tornare organizzare già dalla primavera che è alle porte, compatibilmente con le restrizioni imposte dalla pandemia in corso. Bisogna che si crei nuovamente movimento e dinamismo con delle manifestazioni pubbliche che favoriscano la socialità, che siano esse a carattere culturale, religioso o ricreativo, ciò è di fondamentale importanza per le famiglie, per i giovani, per i bambini, per le attività economiche, per i pubblici esercizi, per tutta la nostra Comunità“.