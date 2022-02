L’Istituto Capuana e il Soroptimist insieme contro il Bullismo

L’Istituto Comprensivo “L. Capuana” di Barcellona Pozzo di Gotto, diretto dalla dott.ssa Carmela Pino, e il Club Soroptimist di Milazzo hanno avviato un progetto biennale intitolato “Wonder – Acceleriamo il cambiamento”.

Il progetto prevede una serie di incontri educativi e formativi rivolti agli alunni, ai docenti e alle famiglie per favorire l’empatia e prevenire ogni forma di violenza.

Il primo di questi incontri si è svolto lo scorso 26 novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presso la sala Antiquarium di Rodì Milici, in collaborazione con l’amministrazione guidata dal sindaco Eugenio Aliberti.

La seconda importante tappa di questo percorso si è svolta in occasione della Giornata mondiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo. La dirigente, i docenti dell’Istituto e le famiglie degli alunni hanno incontrato in modalità telematica la dott.ssa Nadia Rivetti e la dott.ssa Raffaella Catania, psicologa e Presidente del Soroptimist di Milazzo.

La dott.ssa Rivetti ha illustrato il progetto e la sua articolazione, che prevede incontri di formazione con professionisti che affronteranno questo delicato e complesso fenomeno da diverse prospettive. Sono infatti previsti incontri con psicologi, avvocati e con la Polizia Postale.

La dott.ssa Catania ha dialogato con gli intervenuti spiegando in modo esaustivo le cause e le strategie per disinnescare i pericoli legati al Bullismo e al Cyberbullismo e ha sottolineato l’importanza della sinergia tra scuola e famiglie al fine di sensibilizzare sempre più i giovani ad una collaborazione costruttiva e contrastare le condotte violente.

Un altro incontro, sempre in modalità telematica, si è tenuto oggi, 8 febbraio ed ha coinvolto direttamente gli alunni. Il webinar, tenuto dalla prof.ssa Rita Chillemi Serraino, Vice Presidente del Soroptimist, ha affrontato la tematica “I bulli nella mitologia”.