“Il passato è nel presente”, la mostra al Museo Urbano Temporaneo

Da ieri e fino al 12 febbraio, il Villino Liberty di Barcellona Pozzo di Gotto ospita la mostra “Il passato è nel presente”, un percorso di storia etnografia e arte contemporanea. L’iniziativa è a cura di Galeria PROgetto Città con Museo Epicentro, Parco Museo Jalari e Museo Cassata.

È stata inaugurata stasera al Villino Liberty di via Roma la mostra dal titolo “Il passato è nel presente”. Un percorso di storia, etnografia e arte contemporanea” che sarà aperta al pubblico fino a sabato 12 febbraio 2022.

Un obiettivo raggiunto fortemente voluto dall’architetto Rosario Andrea Cristelli in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Culturale GALLERIA PROgetto Città, dopo lunghe concertazioni con il presidente dell’associazione culturale Genius loci Bernardo dell’Aglio, vede per la prima volta la visione culturale unitaria dei tre musei cittadini interagendo positivamente con il fondatore del Museo Epicentro Nino Abbate, con Vera Pietrini responsabile per l’iniziativa del Parco Museo Jalari e con Ferdinando Grosso delegato del Museo CASSATA per il Museo Urbano Temporaneo, un progetto a cura del Network delle Associazioni culturali del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’idea è stata quella di mettere in mostra una visione complementare dell’offerta museale nella città di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinata da Galleria PROgetto Città che invita, a partire dalle memorie del passato, alla promozione del “Percorso del Contemporaneo” in città, già istituzionalizzato con Decreto dell’Assessorato Regionale alla Cultura e Identità Siciliana.

Il Museo Epicentro espone dodici cornici 50 per 70 cm con la visione di 12 fotografi che hanno partecipato a Wikigita Epicentro 2021 fornendo una sintesi visiva del Museo Epicentro e dei suoi spazi esterni con l’aggiunta di un pannello grafico; le foto in mostra sono di: Gianluca Abbate, Davina Catalano, Pino Cordaro, Emanuele Garifo , Keith Farrugia, Matteo Dragà, Piergiorgio Amalfi, Virginia Paratore, Francesco Perdichizzi, Gianfranco Graziano Puliafito, Silvia Ripoll e Domenica Silvana Sottile.

Con Galleria PROgetto Città sono in mostra opere autografe di artisti contemporanei che si integrano tra le proposte museali e precisamente opere di: Antonello Alagna, Patrizia Donato, Matteo Dragà, Giovanni Gargano, Marco Rizzo, Giuseppe Santacroce e Tina Maio che faranno da quinta ai reperti storici del Museo Cassata che presenta una lettura attualizzata e sintetica promuovendo oltre al patrimonio etnografico anche il patrimonio storico stampato presente all’interno della collezione museale che comprende una vasta emeroteca, sconosciuta ai più. Sarà presentato per l’occasione un documento storico allegato ad un vecchio passaporto con certificazione ‘green pass’ del 1818, che attesta che il viaggiatore è ‘scevro da qualunque sospetto di malattia attaccaticcia’. Sarà esposta inoltre la Domenica del Corriere del 1921 che celebrava per la prima volta il Milite Ignoto e la rivista “La difesa della razza” voluta dal regime fascista a sostegno della promulgazione delle leggi razziali del 1938.

“La riscoperta delle nostre radici”, il Parco Museo Jalari presenta, una raffinata lettura attraverso pannelli fotografici e piccole istallazioni di quadri ed oggetti rappresentativi delle botteghe etnografiche, la nascita e la realizzazione di un sogno, ma anche il desiderio, oggi più che mai sentito, di riappropriarci delle nostre radici attraverso la consapevolezza del valore inestimabile di quello che uno degli autori, Mariano Pietrini, definiva “il patrimonio del bello”. Il mestiere dello “spiritaro” come icona identitaria della città.

Oltre al personale del villino, si prevede di animare con presenza di guide fisiche, parlanti, che possano raccontare la “Bellezza Museale” a Barcellona Pozzo di Gotto eventualmente anche con ospiti e/o testimonianze dirette.

L’evento si protrarrà fino a venerdì 11 febbraio nell’orario di apertura del Villino con il personale in servizio dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 18,30 (Tranne martedì e giovedì pomeriggio), mentre sabato 12 febbraio seguirà un orario diverso, come da richiesta, con possibilità di apertura dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.

Nell’evento in programma saranno applicate le linee guida di quanto prescritto nella normativa aggiornata anti-Covid, nello specifico l’entrata e l’uscita saranno differenziati e verranno evidenziati da un cartello affisso. Gli ambienti espositivi del Villino Liberty saranno accessibili fino ad un massimo di 30 persone alla volta, in modo da evitare gli assembramenti, e saranno indicati dei percorsi mantenendo la distanza di sicurezza pari a 1 metro. Per l’accesso sarà obbligatorio l’uso della mascherina ed a visitatori con età maggiore di anni 12 sarà richiesto la certificazione verde covid-19/green pass base, rafforzato e/o booster.

Con l’occasione l’architetto Cristelli ringrazia i responsabili dei Musei cittadini per questa opportunità donata alla cittadinanza, sicuro che sarà la prima di altre possibili occasioni, infine un ringraziamento particolare al Dottore Bernardo dell’Aglio per la caparbietà e lo spirito positivo con cui ha portato a compimento il progetto “MUT”, nonostante le numerose difficoltà.