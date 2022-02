24liveBook, il dramma della pedofilia nel libro di Roberto Mistretta su Don Fortunato di Noto

Roberto Mistretta, conosciuto per la serie di gialli a sfondo sociale che hanno come protagonista il maresciallo Bonanno, editi da Frilli e dal Giallo Mondadori e tradotti in Germania, ha pubblicato nel 2021 il saggio su Don Fortunato di Noto, un sacerdote che lotta quotidianamente per proteggere i bambini vittime della pedofilia.

Sono stato spettatore della presentazione di questo saggio al Termini Book Festival e mi ha colpito soprattutto lo spirito innovativo e la voglia che ne ha spinto la stesura. Dalla lettura emerge lo spessore umano dell’autore, che ha già affrontato il problema della pedofilia nel giallo edito da Fratelli Frilli “Il Canto dell’Upupa”.

Mistretta denuncia uno dei crimini più tremendi dell’umanità, raccontando la storia di Carlos, un piccolo brasiliano salvato grazie alla testardaggine di Don Fortunato, che, nonostante le difficoltà linguistiche, riesce a mettersi in contatto con la polizia locale e a sgominare un gruppo di sfruttatori.

Ma chi è Don Fortunato di Noto? E come mai ha dedicato la sua vita alla difesa dei bambini? Alla fine del 1989 scopre per caso un sito contenente immagini di bambini violati. Sarà il suo primo impatto con la pedopornografia. È un evento che fa scattare in lui una molla che lo porterà a combattere con tutte le sue forze la pedofilia. Nel 1995 viene nominato parroco della Madonna del Carmine ad Avola: una parrocchia poverissima e una chiesa dove manca tutto, persino le porte. In questo scenario degradato inizierà il suo percorso per combattere l’aberrazione della pedofilia e nel 1996 fonda l’associazione Meter, continuando l’opera di denuncia contro le associazioni di pedofili, persone che addirittura celebrano feste annuali in nome di un amore malato.

Nel libro non manca un capitolo dedicato al dramma della pedofilia nella chiesa, tema affrontato anche da Papa Francesco.

Roberto Mistretta, con la verve del giornalista di cronaca e con la sensibilità dello scrittore attento alle problematiche sociali, non si limita a denunciare il cancro della pedofilia, ma fornisce una soluzione: preparare i bambini a saper riconoscere i buoni dai cattivi mascherati da dolci sorrisi.

L’orrore è dietro l’angolo, per questo è essenziale che se ne parli per poter conoscere e combattere questo nemico che la maggior parte di noi non riesce a comprendere.