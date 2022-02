L’Igea archivia la gara contro il Viagrande (2-0) e continua il duello per il primo posto con il Ragusa

Il girone B di Eccellenza, seppur condizionato dai rinvii legati ai focolai da Covid-19, sta delineando i suoi equilibri con una coppia composta da Ragusa e Igea 1946 che stanno creando un solco incolmabile alle loro spalle e che probabilmente si confronteranno fino alla fine per la conquista la primo posto. Anche ieri entrambe le formazioni hanno superato i rispettivi ostacoli previsti del calendario, con l’Igea vittoriosa in casa con i gol di Lucarelli e Assenzio nella sfida contro il Viagrande. Più rotondo nel punteggio è stato il successo del Ragusa contro il Taormina dell’ex tecnico giallorosso Beppe Furnari, con un netto 3-0. La due formazioni sono per il momento appaiate al primo posto a quota 42, con il Ragusa che però deve recuperare il match contro il Real Siracusa Belvedere. Alle loro spalle c’è praticamente il vuoto con la Jonica a 36 punti ed il Carlentini a 31.

Diventerà quindi fondamentale per il risultato finale l’esito dello scontro diretto che si disputerà al D’Alcontres Barone il prossimo 13 marzo e la situazione di classifica con cui arriveranno alla sfida le due formazioni.

Il Ragusa, oltre al recupero contro il Real Siracusa Belvedere, avrà quattro gare da disputare, due in trasferta contro la Leonzio, che ieri non si è presenta a Siracusa e poi con lo stesso Città di Siracusa, in un derby dall’esito molto incerto. Avrà poi due match in casa sulla carta abbordabili contro Atletico Catania e Virtus Ispica, divisa dal turno di riposo che dovranno rispettare tutte le formazioni del girone.

L’Igea giocherà una partita in più, perchè il suo turno di riposo è fissato dopo la gara del 13 marzo, e dovrà render visita al Palazzolo, per poi ospitare l’Acicatena, viaggiare alla volta di Siracusa contro il Real Belvedere, tornare al D’Alcontres per il derby messinese contro il Taormina e rendere visita alla Leonzio.

Il duello sta diventato sempre più avvincente e siamo certi che i giallorossi di mister Peppe Alizzi venderanno cara la pelle fino all’ultima giornata per regalare una grande soddisfazione alla dirigenza guidata dal presidente Stefano Barresi, che sta facendo il massimo per mettere a disposizione del tecnico una squadra competitiva.

Atletico Catania Real Siracusa Belvedere RINVIATA Carlentini Calcio Santa Croce 3-0 Città Di Siracusa Leonzio 1909 3-0 a tav. Igea 1946 Città Di Viagrande 2-0 Jonica F.C. Nebros 2-1 Ragusa Calcio Città Di Taormina 3-0 Virtus Ispica 2020 Sport Club Palazzolo 1-1