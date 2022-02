Giubileo di Sant’Antonino “Tu sei bellezza”, un successo la prima giornata di educazione alla salute

Dopo l’apertura della porta Santa e l’inizio dell’anno giubilare, nel convento santuario di Sant’Antonio di Padova di Barcellona, insieme agli eventi liturgici-spirituali, hanno preso inizio anche quelli di prevenzione della salute.

“L’essenziale è la salute, tutta: del corpo e dell’anima. Custodiamo bene quella del corpo, ma anche quella dell’anima!” Papa Francesco

Parte così il programma di educazione alla salute che prevede giornate dedicate all’ informazione ed altre ai relativi screening di prevenzione. In occasione della festa liturgica di Sant’Agata Vergine e Martire, protettrice della salute del seno, si è svolta presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova, la prima Giornata di educazione alla salute dedicata alla conoscenza di malattie oncologiche quali tumore della mammella, tumore del collo dell’utero e tumore del colon-retto.

Dopo i saluti iniziali del guardiano del Convento dei frati minori, fra’ Salvatore Callari ofm, il moderatore dott. Nino Levita (Delegato Distretto Lions 108YB Sicilia) prima di dare l’avvio ai lavori ha ricordato la partecipazione e la collaborazione per la realizzazione dell’evento dei vari enti: Assessorato della Salute, Regione Siciliana Distretto Lions 108YB Sicilia Assessorato cultura e pubblica istruzione Comune Barcellona P.G- Asp 5 Messina.

A seguire i saluti del direttore sanitario ASP 5 Dott. Domenico Sindoni, non presente per motivi personali, e dei presenti Assessore alla Cultura dott.ssa Viviana Dottore del Comune di Barcellona P.G e del Presidente Lions di Barcellona dott. Felice Genovese.

Dopo una breve spiegazione dell’evento, il dott. Levita ha passato la parola al sig. Nino La Rosa, infermiere professionale e terziario francescano, che ha fatto un’ introduzione sulla Spiritualità francescana e l’importanza della presenza dei frati minori nel territorio barcellonese “Un amore che dura da 400 anni”, collegandosi poi alla figura di Sant’Agata e alla sua forte testimonianza. Da qui si è entrati nel vivo dei lavori, presentando l’ intervento della Dott.ssa Rosalba Rossello, medico oncologo UOC Ospedale San Vincenzo di Taormina (Me), la quale ha esposto in modo chiaro e dinamico una presentazione del tumore alla mammella, della sua epidemiologia e delle modalità di screening , a seguire il dottore Salvatore Paratore medico ginecologo, Responsabile UOS Screening cervico- carcinoma Asp (ME) il quale ha fornito informazioni riguardo il tumore del collo dell’utero specificando l’importanza dello screening tramite pap test e dei vaccini HPV per le diverse fasce di età. Per finire la Dott.ssa Alessia Dottore medico oncologo UOC Ospedale San Vincenzo di Taormina che ha discusso del tumore del colon-retto sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo tramite non solo lo screening che potrebbe non bastare ma anche mediante esami di secondo livello come la colonscopia.

A conclusione dell’evento i ringraziamenti del moderatore che ha ricordato la successiva possibilità di prenotazione agli Screening collegati all’evento, ancora in fase di organizzazione a causa del protrarsi dell’emergenza Covid. Un particolare e affettuoso ringraziamento è stato rivolto anche da parte del guardiano per tutti gli intervenuti e per i relatori che si sono resi disponibili accogliendo l’invito con devozione ed entusiasmo.