Basket Serie C Gold, l’Orsa chiude la prima parte del torneo al 5° posto: adesso il via alla fase ad orologio

La sconfitta contro Gela, nell’ultima giornata della prima fase del campionato di serie C Gold, lascia l’Orsa Barcellona al quinto posto e soprattutto nega due punti preziosi nella classifica della fase ad orologio. I ragazzi di coach Pippo Biondo, dopo due tempi dominati e chiusi sul +12 (50-38) sono crollati negli ultimi due parziali, consentendo la rimonta alla formazione di coach Bernardo, che ha chiuso il match sul 79-86 e conquistato il quarto posto alla fine della stagione regolare.

CLASSIFICA FINALE GIRONE BIANCO

Squadra G. V. P. Canestri Diff Pti Basket School Messina 12 9 3 922 86 18 Nuova Pallacanestro Messina 12 7 5 917 74 14 Vis Reggio Calabria 12 7 5 887 34 14 Mastria Catanzaro 12 7 5 863 -4 14 Castanea 12 6 6 964 3 12 Fortitudo Messina 12 3 9 885 -82 6 Dierre Reggio Calabria 12 3 9 864 -111 6

CLASSIFICA FINALE GIRONE AZZURRO

Squadra G. V. P. Canestri Diff Pti Green Basket Palermo 12 11 1 985 216 22 Svincolati Milazzo 12 9 3 1113 189 18 Gravina 12 8 4 970 141 16 Gela 12 7 5 1058 90 14 Orsa Barcellona 12 5 7 946 58 10 Cus Catania 12 2 10 853 -164 4 Orlandina Lab 12 0 12 695 -530 0

La Fip dovrà adesso definire il calendario della fase ad orologio, dove tutte le squadre erediteranno i punteggi ottenuti nella prima parte, per poi sommarli ai punti ottenuti nelle prossime sei partite. L’Orsa Barcellona, con 10 punti, dovrà provare a recuperare i quattro punti che la separano dall’ottavo posto nella classifica, per evitare la lotteria del playout e per conquistare in anticipo la permanenza, giocando i playoff senza aver nulla da perdere. Di seguito riportiamo gli accoppiamenti dei giallorossi che giocheranno in casa contro la prima, la sesta e la settima del girone Bianco ed in trasferta contro la seconda, la terza e la quarta dello stesso girone. Si attende come detto il calendario per conoscere le date degli incontri

Orsa Barcellona Basket School Messina Orsa Barcellona Fortitudo Messina Orsa Barcellona Dierre Reggio Calabria Nuova Pallacanestro Messina Orsa Barcellona Vis Reggio Calabria Orsa Barcellona Mastria Catanzaro Orsa Barcellona

Si ripartirà con la seguente classifica che unisce i punti dei due gironi e che alla fine della fase ad orologio assegnerà gli otto posti per i playoff ed i sei posti per i playout: