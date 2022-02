Il Psi di Barcellona traccia un quadro preoccupante per la città del Longano: “Serve un progetto di recupero del bene pubblico”

La sezione del PSI di Barcellona P.G. si è riunita con la partecipazione dei nuovi iscritti, alla presenza del presidente, del segretario provinciale e del segretario comunale, per programmare le azioni necessarie per il territorio in particolare per il comune di Barcellona PG.

Nel corso dell’incontro sono stati individuati i temi su cui il PSI intende sviluppare una forte azione di proposta e di mobilitazione, chiamando all’impegno i cittadini che vorranno intraprendere un percorso di rinascita per la comunità del Longano. Gli iscritti al PSI hanno anche eletto nel comitato provinciale all’unanimità Nunziante Rosania, ex Direttore del nosocomio Vittorio Madia di Barcellona PG responsabile del PSI per la zona dei Nebrodi e Armando Esposito per le isole Eolie.

“Da un’attenta analisi della situazione politica, economica, sociale – si legge in una nota – è di tutta evidenza lo stato di evidente abbandono e di profondo degrado, in cui versa il Comune di Barcellona P.G.: un Comune da anni amministrato male, con una politica spesso dissennata e per molti aspetti incompetente, che ha tristemente condotto la Città del Longano agli ultimi posti, in ambito nazionale, per livelli occupazionali, per produttività, per efficacia nella gestione della cosa pubblica, per la partecipazione dei cittadini alla vita politica e democratica, per la qualità complessiva della vita che vi si conduce. Manca, letteralmente, una visione gestionale complessiva della macchina amministrativa e un progetto di recupero e riqualificazione del Bene Pubblico a tutti i livelli, che consentano di riallocare le risorse economiche ed umane disponibili, là dove più acute sono le criticità sociali, ambientali, urbanistiche programmando, nel contempo, nuove basi, concrete e solide, per il progressivo rilancio del tessuto produttivo e la reimpostazione, qualitativa e quantitativa, di tutti i servizi erogati alla cittadinanza”.

“Il PSI – continua la nota – si propone alla Città come nuovo e al tempo stesso storico punto di riferimento politico, per quei cittadini che non intendono rassegnarsi più e lasciare che la cronica crisi di questa cosiddetta “politica” di basso profilo, investa anche la politica “alta”, fatta di valori, di idee e di programmi, al servizio della comunità per risolverne i problemi e promuovere una convivenza operosa, intelligente, pacifica, costruttiva”.

Il PSI ha definito quelli che per gli iscritti sono i problemi fondamentali di Barcellona P.G.: