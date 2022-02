Basket, l’Orsa Barcellona contro il Gela cerca la vittoria che vale il quarto posto in classifica

L’Orsa Barcellona, dopo la sconfitta nel derby, guarda all’impegno di oggi, ancora al PalAlberti contro il Melfa’s Gela, in uno scontro decisivo per l’assegnazione del quarto posto nella prima fase del campionato di serie C Gold.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di 24live.it CLICCA QUI

La formazione di coach Pippo Biondo, senza gli squalificati Babacar e Bangu, dopo il finale polemico nel derby contro Milazzo, dovranno vincere contro la formazione di coach Salvatore Bernardo con un margine di almeno sette punti per ribaltare la sconfitta dell’andata e conquistare il quarto posto.

Il regolamento

La fase ad orologio è composta da sei gare e ogni Società giocherà incrociandosi con le tre squadre dell’altro girone che la precedono (gare fuori casa) e che la seguono (gare in casa) per ogni singola posizione in classifica. Nel caso specifico, considerato che per completare il calendario mancano solo la gara del PalAlberti nel girone Azzurro e quella tra School Messina e Catanzaro per decidere il primo posto nel girone Bianco, in caso di quarto posto l’Orsa giocherà in casa contro Castanea, Fortitudo Messina e Dierre Reggio Calabria ed in trasferta contro School Messina, Catanzaro e N.P. Messina. Se dovesse concludere al quinto posto giocherà in casa contro Fortitudo Messina, Dierre Reggio Calabria e la prima del girone Bianco (School Messina o Catanzaro) ed in trasferta contro la seconda dello stesso girone (School Messina o Catanzaro), N.P. Messina e Vis Reggio Calabria.

Classifica girone Bianco

Squadra Pti G. V. P. Canestri Diff Basket School Messina 16 11 8 3 840 64 Mastria Catanzaro 14 11 7 4 803 18 Nuova Pallacanestro Messina 14 12 7 5 917 74 Vis Reggio Calabria 14 12 7 5 887 34 Castanea 12 12 6 6 964 3 Fortitudo Messina 6 12 3 9 885 -82 Dierre Reggio Calabria 6 12 3 9 864 -111

Classifica girone Azzurro

Squadra Pti G. V. P. Canestri Diff Green Basket Palermo 22 12 11 1 985 216 Svincolati Milazzo 18 12 9 3 1113 189 Gravina 16 12 8 4 970 141 Gela 12 11 6 5 972 83 Orsa Barcellona 10 11 5 6 867 65 Cus Catania 4 12 2 10 853 -164 Orlandina Lab 0 12 0 12 695 -530

Al termine della Fase ad Orologio, sarà stilata la classifica generale finale sommando i punti della fase di qualificazione e quelli della fase ad Orologio. Le Squadre classificate dal 1° al 8° posto disputeranno i play-off promozione, mentre le squadre classificate dal 9° al 14° posto disputeranno i play-out retrocessione.

