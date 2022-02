Le terza classi della scuola “Giovanni Verga” hanno ben figurato nel concorso d’informatica “Bebras”

La scuola secondaria di primo grado “Giovanni Verga”, afferente all’istituto comprensivo “Luigi Capuana” coordinato dalla dirigente Carmela Pino, ha ottenuto delle ottime prestazioni con le sue terze classi nel concorso Bebras dell’informatica, punto di riferimento per le competizioni studentesche nell’ambito digitale.

Le cinque squadre, coordinate dal nuovo titolare della cattedra di Tecnologia Piero Argurio, hanno affrontato con disinvoltura dei severi quiz di logica e programmazione calibrati per la rispettiva categoria. “L’ulteriore upgrade tecnologico – ricorda la dirigente – legato ad infrastrutture di rete e attrezzature che perverranno nei prossimi mesi, sembrano giustificare i risultati, premiando i progressivi e crescenti sforzi che l’istituto Capuana sta sviluppando nel settore digitale, utili sia a preparare al meglio i propri discenti per i successivi percorsi scolastici, ma anche per renderli pronti verso le nuove frontiere a cui si sta indirizzando la nostra nazione”.