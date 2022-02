Calcio Eccellenza, Igea in campo domani al D’Alcontres per proseguire la serie vincente

L’Igea 1946, dopo la preziosa sul campo della Nebros, nel recupero infrasettimanale, torna in un D’Alcontres-Barone tirato al lucido, dopo la manutenzione sul manto erboso.

L’avversario di turno sarà il Viagrande, formazione di bassa classifica che i giallorossi dovranno affrontare con la giusta concentrazione per proseguire la striscia vincente del girone di ritorno. Trovare la continuità dopo le vittoria contro Santa Croce e Nebros sarà importante nello sprint lanciato con la capolista Ragusa, che deve ancora recuperare il match contro il Real Siracusa Belvedere. La classifica per il momento vede le due formazioni in vetta con 39 punti, ma come detto gli iblei hanno in questo momento una partita in meno. ll Covid è stato protagonista in questa ripartenza con tante gare rinviata proprio per i focolai all’interno del gruppo squadra, ma l’auspicio è che la fase più critica sia alla spalle e si possa proseguire con regolarità un campionato incerto nell’esito finale, non solo per il duello tra Ragusa e Igea.

Al termine della rifinitura odierna, il tecnico Giuseppe Alizzi ha diramato la lista degli atleti che prenderanno parte alla gara di domani contro il Città di Viagrande. Due le assenza con l’infortunio di Presti e la squalifica di Cassaro. Il match, diretto dal Sig. Flavio Giuseppe Bertolino di Trapani, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Giuseppe Lugaro e Roberto Cusimano, entrambi di Palermo, inizierà alle 15, con una capienza ridotta, l’obbligo del super Green Pass e l’uso della mascherina. Ecco i convocati nella grafica diffusa dalla società:

Atletico Catania Real Siracusa Belvedere Carlentini Calcio Santa Croce Città Di Siracusa Leonzio 1909 Igea 1946 Città Di Viagrande Jonica F.C. Nebros Ragusa Calcio Città Di Taormina Virtus Ispica 2020 Sport Club Palazzolo

