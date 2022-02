Terme Vigliatore, nominati tre consulenti gratuiti per collaborare alla gestione delle risorse del PNRR

L’amministrazione comunale di Terme Vigliatore ha nominato tre consulenti esterni a titolo gratuito, che si sono resi disponibili a collaborare per la gestione della risorse collegate al Pnrr il piano nazionale di ripresa e di resilienza. Si tratta di due avvocati Fabio Celi e Miriam Fedele, che affiancheranno l’amministrazione nell’analisi e nella corretta conoscenza giuridica-amministrativa per la redazione dei bandi di gara collegati alle risorse assegnate al Comune. Con loro è stata nominata anche la docente Gigia Iannello, già assessore comunale, a cui sarà affidato il compito di proporre le iniziative legate al settore della scuola, previsto nell’ambito del Pnrr.

Gigia Iannello

Gigia Iannello ha così espresso il suo ringraziamento al sindaco Cipriano per la fiducia: “Sono tanti i bandi che sono messi a disposizione dal ministero per il PNRR Istruzione. Cercherò di dare il mio contributo collaborando con il Comune, con ufficio tecnico ed anche con la scuola per migliorare i servizi. E’ mia intenzione coinvolgere anche i cittadini per capire quali siano le esigenze ed i progetti da attivare per migliorare la qualità della vita scolastica. La mia priorità iniziale è quella di recepire fondi per la riqualificazione architettonica e funzionale delle palestre comunali e riuscire a portare sul territorio progetti innovativi ed inclusivi mirati al Contrasto della dispersione scolastica”.