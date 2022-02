Giubileo a Sant’Antonino, domani la prima giornata dedicata alla prevenzione oncologica

E’ in programma domani, nell’ambito del Giubileo per i 400 anni dall’insediamento dei Frati Francescani nel convento di Sant’Antonino, la prima giornata di educazione alla prevenzione in questo caso oncologica.

L’iniziativa, che unisce la salute dell’anima a quella del corpo, è inserita nel programma “Tu sei Bellezza”, predisposto dalla comunità francescana, e sarà realizzata con il contributo del Lions Club di Barcellona. L’appuntamento è fissato alle 19 di domani 5 febbraio all’interno del convento di Sant’Antonio da Padova.

Dopo i saluti del Guardiano fra Salvatore Callari e delle autorità civili, l’incontro, moderato dal delegato del Lions Club Nino Levita, è previsto l’intervento di Nino La Rosa, infermiere e terziario OFS, sul tema “La spiritualità francescana e Sant’Agata, protettrice della salute del seno”. Si affronterà quindi il tema della prevenzione e dello screening oncologici, con indicazioni e benefici. Per i tumori della mammella interverrà il medico oncologo Rosalba Rossello, per i tumori del collo dell’utero il Responsabile UOS Screening Cervico carcinoma Salvatore Paratore e per i tumori del colon retto il medico oncologo Alessia Dottore.