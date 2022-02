La Pro Loco Manganaro chiede un incontro al Comune per programmare la celebrazione del centenario della nascita di Bartolo Cattafi

Il nuovo direttivo della Pro Loco “A. Manganaro”, coordinato dal presidente vicario Andrea Italiano, nella prima riunione di insediamento ha constatato come dalla Regione Siciliana non sia ancora arrivata alcuna comunicazione circa il finanziamento del Premio Nazionale di Poesia “Bartolo Cattafi”, che era stato preannunziato nel mese di Aprile 2021 per celebrare il 100° anniversario della nascita del poeta barcellonese (6 Luglio 1922).

“Sollecitiamo quindi una riunione – si legge in una nota – del comitato organizzatore (nominato dall’Assessore Samonà, del quale fanno parte il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò, Andrea Italiano e Gino Trapani) al fine di stendere il programma delle attività e manifestazioni da svolgere nel corso del 2022. Invitiamo quindi il sindaco Calabrò e l’Amministrazione comunale a finanziare un programma collaterale al cartellone principale denominato “Cattafi100”, che preveda il coinvolgimento delle scuole e dei giovani non solo di Barcellona Pozzo di Gotto, ma anche del comprensorio e della Provincia di Messina. La Pro Loco “A. Manganaro” ricorda che il Premio Nazionale di Poesia “Bartolo Cattafi” è stato inaugurato nel 1981, due anni dopo la morte del Poeta. Ne sono seguite- con diverse alternanze annuali- 11 edizioni, l’ultima delle quali è stata svolta nel 2008 e si chiede: “Dopo 14 anni di silenzio, la cultura barcellonese preferisce ancora il sonno?”.