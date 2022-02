Basket, gli Svincolati Milazzo non lasciano scampo ai ragazzi dell’Orsa Basket Barcellona (76-103)

Non c’è stata proprio partita tra gli Svincolati Milazzo e l’Orsa Basket Barcellona, nel recupero della 5^ giornata del campionato di serie C Gold di basket maschile.

I mamertini, reduci da due sconfitte consecutive, che hanno compromesso il primo posto alla fine dalla prima fase del torneo, hanno dominato sotto tutti i punti di vista la formazione barcellonese, fin dalla palla a due. I ragazzi dell’ex coach giallorosso Francesco Trimboli hanno affrontato il match con una grande determinazione, mentre dall’altra parte la squadra di coach Pippo Biondo non ha saputo trovare le giuste contromosse per colmare il gap tecnico, fisico e mentale nei confronti di una delle squadre costruite per vincere il campionato. La supremazia dei mamertini non è stata netta fin del primo quarto, con un vantaggio che si è mantenuto costantemente tra i 12 ed i 15 punti, raggiungendo anche i 19 punti. I padroni di casa non sono quasi mai riusciti a rientrare in partita, nonostante la prova d’esperienza del veterano Ryan Bucci, autore di 25 punti, che praticamente da solo è riuscito a ridurre lo svantaggio nel terzo quarto fino al -8 sul 52-60. Un tecnico fischiato a Angius nell’azione che poteva ridurre il margine ha di fatto consentito a Milazzo di riprendere in mano le redini dell’incontro, in un crescendo che ha portato ad un punteggio finale di 76-103. La sconfitta non cambia la prospettiva dell’Orsa Barcellona, che per centrare il quarto posto dovrà vincere domenica 6 febbraio lo scontro diretto contro Gela, con un margine di almeno sette punti.

L’unico neo della serata sono state le reciproche provocazioni in campo e tra le panchine, alimentate da un eccessivo nervosismo che ci può stare durante un derby. Gli ospiti, davanti ad un dominio meritato sul campo, avrebbero potuto evitare certi comportamenti, senza rispondere alla frustrazione degli avversari per una partita interpretata male. Alcuni atteggiamenti dei mamertini hanno invece innescato un principio di rissa, che ha però visto penalizzata soltanto l’Orsa Barcellona, con l’espulsione del lungo Babacar, dopo uno scontro il capitano milazzese Barbera (graziato dagli arbitri), e poi del tecnico Pippo Biondo, davanti ad alcune scelte arbitrali in alcuni momenti discutibili.

Solo a fine gara, attraverso un comunicato dell’Orsa Barcellona, si è compresa la reazione della panchina giallorossa alle decisioni della coppia arbitrale messinese Luca Beccore e Edoardo D’Amore: “Nel complimentarci con gli Svincolati Milazzo per il meritato successo al Palalberti – si legge nella nota – riteniamo doveroso per rispetto dei nostri atleti, dei nostri tecnici, dei nostri dirigenti, dei nostri sponsor e dei nostri tifosi portare a conoscenza quanto avvenuto nei giorni precedenti questa gara. Non appena saputa la designazione dei Sig.ri Beccore e D’Amore Edoardo, abbiamo immediatamente provveduto ad inviare mail al designatore e alla presidentessa Correnti per ricordare come fossero stati designati gli stessi arbitri (all’andata fu designato il fratello del signor Edoardo D’Amore, sig. Carlo D’Amore), i quali con decisioni discutibili nel momento topico della gara ci avevano privato del nostro giocatore più rappresentativo, a cui furono comminati tre falli nel giro di due azioni di gioco (due totalmente inesistenti e un fallo tecnico). Ritenevamo che dopo la nostra mail il designatore avrebbe provveduto al cambio degli arbitri, in considerazione che trattandosi di una partita di recupero infrasettimanale ci sarebbero stati parecchi arbitri disponibili. Invece nulla, neanche una risposta. E proprio per questo nella giornata di ieri abbiamo provveduto ad inviare una nuova mail, ma neanche a questa abbiamo ricevuto risposta. Riteniamo questo silenzio una gravissima mancanza di rispetto verso la nostra società, nei confronti di tutti i sacrifici che giornalmente facciamo. Pretendiamo rispetto! Domani (oggi ndr) provvederemo a inviare una nota ufficiale a Roma, al fine di tutelare i nostri diritti“.

Point Line Barcellona-Svincolati Milazzo 76-103

Parziali: 15-31; 40-56; 58-72; 76-103.

Point Line Barcellona: Floramo, Golubovic 2, Bucci 25, Kraljic 7, Grbic 5, Todorovic 3, Seye 4, Antoniani 2, Angius 9, Bergaudas 12, Patanè, Bangu 7. All. Biondo, Ass. Pirri e Bisignani

Svincolati Milazzo: Barbera 9, Coluccia, Sabeckis 18, Razbadauskas 6, Vidakovic 15, Alberione 16, Sindoni 19, Lanari, Scardi, Saraceni, Barnaba 20. All. Trimboli, Ass. Sant’Ambrogio