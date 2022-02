Barcellona, danneggiata la Cona della Madonna nel quartiere di Nasari

Un nuovo atto sacrilego è stato compiuto sul territorio di Barcellona Pozzo di Gotto. Dopo il danneggiamento a Sant’Antonio Abate di alcuni mesi fa, l’obiettivo dei vandali è stata la Cona con la statua della Madonna, molto cara ai fedeli della Parrocchia di Santa Maria e San Rocco di Nasari di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il danneggiamento, denunciato dal parroco padre Josef Ellul anche sulla pagina Facebook della parrocchia, sarebbe avvenuto nella notte tra il mercoledì e il giovedì. L’immagine della Madonna radunava attorno a sé diversi passanti per una preghiera e un omaggio floreale. Dopo aver scoperto l’accaduto, la Parrocchia ha subito prelevato la statua della Santa Vergine e l’ha custodita nel salone parrocchiale. Nella mattinata del giovedì il Parroco ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’APPELLO DEL PARROCO

È al quanto triste pensare al gesto compiuto. L’invito è quello di reagire con l’intensità della preghiera e riconoscere che sia l’unica arma che difende le insidie di ogni male. Quelle stesse parole pronunciate da Gesù nella passione: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,33-34). Sono le parole che siamo chiamati a pronunciare in questo momento. Inoltre, è un atto che non si diversifichi più di tanto dalla stessa bestemmia, che tal volte fuori esce dalla bocca dell’uomo. L’invito è quello di pregare e di custodire ciò che nessuno potrà mai distruggere: «E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l’anima; temete piuttosto colui che può far perire l’anima e il corpo nella geenna» (Mt 10, 28).