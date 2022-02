Terme Vigliatore, ecco il progetto per la sala auditorium e teatro all’interno del parco dei Benedettini

Il consiglio comunale di Terme Vigliatore, con l’approvazione alla variante del PRG sulla destinazione d’uso di una parte dell’area del parco dei Benedettini, ha dato il via libera alla progettazione esecutiva di un nuovo e funzionale auditorium, che potrà essere utilizzato per ospitare sia spettacoli teatrali, sia incontri culturali, sia proiezioni cinematografiche.

Si tratta di un progetto avviato dalla precedente amministrazione, che decise di puntare non senza polemiche su quest’opera piuttosto che sulla riqualificazione del campo sportivo comunale.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, confermato dal sindaco Bartolo Cipriano e chiarito in aula dall’assessore ai lavori pubblici Domenico Feminò e dai consiglieri comunali di maggioranza, è quello di bruciare le tappe per arrivare alla redazione di un progetto esecutivo, così da poter intercettare le risorse necessarie, circa 2 milioni e 200 mila euro, per la realizzazione di una struttura con cui cambiare prospettiva allo sviluppo economico e sociale della cittadina termense.

Il progetto

Come indicato nel progetto definito, la struttura che vedete nella planimetria avrà una forma ellittica con un’ampia sala cinema/teatro, il palcoscenico e di galleria. L’ingresso sarà realizzato dalla Via Stretto Badia e all’interno della sala/platea saranno posizionate le poltroncine per gli spettatori per un numero complessivo pari a circa 360. L’intera struttura occuperà una superficie complessiva di circa 900,00 mq. e sarà dotata di tutte le necessarie vie di fuga per garantire la sicurezza degli spettatori. Una ampia parete posta alle spalle del palco, per un’altezza di mt. 4,00 ed una lunghezza di mt. 11,95 con superficie quindi di mq. 47.80, potrà essere utilizzata per le proiezioni cinematografiche.

Il piano copertura sarà suddiviso in due parti. La parte soprastante tutto lo spazio di ingresso e dei locali spogliatoi, bagni etc. sarà del tipo con copertura piana ed avrà un’altezza di mt. 5,40, con terrazzo non praticabile e la copertura sarà protetta da pannelli in polipropilene coibentato con profilo grecato a cinque greche, per rispondere alla normativa sul risparmio energetico, soprastante sarà posta una guaina in ardesia con colori tenui al fine di riflettere i raggi solari. La parte centrale della struttura, dove sottostante alloggerà la Platea/Galleria, sarà realizzata con travi in cemento armato inclinate verso l’esterno. La parte centrale ellittica sarà realizzata con struttura portante in acciaio e con chiusura con vetri termici/oscuranti.