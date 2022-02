Calcio, si recupera oggi alle 15 il derby tra Nebros e Igea 1946 rinviato domenica scorsa

L’Igea 1946 torna in campo oggi, alle 15 sul campo sintetico di Gliaca di Piraino, per affrontare l’insidioso derby contro la Nebros dell’ex tecnico giallorosso Pippo Perdicucci, rinviato domenica scorsa per alcuni casi covid nel gruppo squadra della formazione nebroidea.

La gara, con le limitazioni attualmente previste dalle restrizioni anti-covid (obbligo green pass, capienza ridotta), sarà aperta al pubblico e come ricorda la società giallorossa sulla pagina ufficiale chi si volesse recare al campo potrà acquistare il tagliando direttamente al Botteghino dello Stadio Enzo Vasi.

La squadra del tecnico Giuseppe Alizzi scenderà in campo con l’obiettivo di conquistare i tre punti e mantenere la scia della capolista Ragusa, che deve ancora recuperare il match contro il Real Siracusa Belvedere. Dovrà provare a farlo senza il capitano Maurizio Dall’Oglio, fermato da un infortunio, mettendo in campo grinta e determinazione e sfruttando le indubbie qualità tecnico della squadra per conquistare un successo importante per il morale e per la classifica.