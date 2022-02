Calcio, l’Igea corsara sul campo della Nebros con un gol di La Spada: aggancio in vetta al Ragusa

L’Igea 1946 non sbaglia e conquista tre punti pesanti sul campo della Nebros, grazie al gol in avvio di gara del solito Giuseppe La Spada. La squadra del tecnico Giuseppe Alizzi ha avuto un ottimo approccio alla gara e dopo il vantaggio ha gestito l’incontro, portando a casa un successo importante in questo momento della stagione.

I tre punti conquistati all’Enzo Vasi di Piraino consentono ai giallorossi di agganciare la capolista Ragusa, che però deve ancora recuperare la gara rinviata domenica scorsa sul campo del Real Siracusa Belvedere. La conquista della vetta della classifica, anche se condizionata dalla partita in meno degli iblei, può dare comunque maggiore fiducia a La Spada e compagni nella corsa verso il primato alla fine del campionato.