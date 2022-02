Basket, stasera alle 19.30 il Palalberti ospita il derby tra Orsa Barcellona e Svincolati Milazzo

L’Orsa Basket Barcellona torna al Palalberti a distanza di un mese e mezzo dall’ultimo incontro interno, per ospitare il derby contro gli Svincolati Milazzo, nel recupero della 5^ giornata di ritorno.

La formazione di coach Pippo Biondo, dopo la vittoria di sabato sul campo del Cus Catania, cerca il colpo interno per consolidare la sua posizione in classifica. Gli avversari, guidati dall’ex tecnico giallorosso Francesco Trimboli, dopo due sconfitte consecutive, nel recupero di Gela e nello scontro diretto contro la capolista Green Basket Palermo, proveranno a rialzare la testa per continuare ad alimentare le residue possibilità di rientrare nella corsa verso la promozione.

La società giallorossa attraverso la pagina social ha lanciato l’appello agli appassionati in vista del match di stasera, con palla a due prevista alle 19.30. “Ci avete seguito di giovedì sera contro la squadra più forte del nostro girone, qualche folle ci ha raggiunto in trasferta fino a Gela. Adesso ci aspetta un derby e abbiamo bisogno del vostro sostegno! PalAlberti ci sei?“.

La società ricorda che sarà possibile ospitare al palazzetto 525 persone. Presso il bar del PalAlberti è ancora possibile sottoscrivere la propria tessera socio sostenitore, oppure acquistare il singolo biglietto per la partita al prezzo di 5 € fino a esaurimento posti, dando precedenza a chi ha già sottoscritto la tessera. Per accedere all’impianto sarà necessario possedere il Super Green Pass e indossare la mascherina FFP2.

Nell’altro recupero disputato ieri il Gela ha superato nettamente il Cus Catania (81-64), piazzandosi al quarto posto, con due punti di vantaggio sui giallorossi del Longano. A prescindere dal risultato di stasera per raggiungere il quarto posto alla fine della prima fase, l’Orsa Barcellona dovrà comunque superare proprio il Gela nella gara in programma domenica prossima alle 18 sempre al PalAlberti, ribaltando il -6 maturato nel girone d’andata sul campo gelese (82-76).

Classifica aggiornata